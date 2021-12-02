Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Прогресс МС-19#Космодромы#Байконур02.12.2021 18:08

Испытания грузового корабля «Прогресс МС-19» в безэховой камере

Продолжается подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19» к полету по программе 80-й миссии снабжения Международной космической станции. В среду корабль был доставлен в безэховую камеру монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 космодрома Байконур для проведения автономных электроиспытаний.

Безэховая камера представляет собой специализированное помещение, покрытое изнутри радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства. Сегодня, 2 декабря 2021 года, специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оба входят в Госкорпорацию «Роскосмос») выполнили операции по наземной проверке функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры корабля «Прогресс МС-19». После завершения испытаний корабль будет установлен на рабочее место монтажно-испытательного корпуса для подготовки к пневмовакуумным испытаниям.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» запланирован на февраль 2022 года с космодрома Байконур.

MIL OSI