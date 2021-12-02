Д. Горицкий: Региональный бюджет позволит выполнить социальные обязательства и продолжить дальнейшее развитие

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Тюменской областной Думы.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области Дмитрий Горицкий ГорицкийДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании Тюменской областной Думы и прокомментировал принятие бюджета области на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов.

Практически 50 процентов расходов, которые заложены в бюджете, направлены на выполнение социальных обязательств

По словам Дмитрия Горицкого, принятый бюджет социально ориентирован. «Практически 50 процентов расходов, которые заложены в бюджете, направлены на выполнение социальных обязательств – выплату пособий, заработной платы, строительство школ, детских садов, поддержку молодых семей и многое другое. Надо сказать, что уже на протяжении двух десятилетий социальные обязательства бюджета Тюменской области исполняются в полном объеме», — подчеркнул сенатор.

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Он также отметил, что региональный бюджет в полной мере является бюджетом развития. «Заложены средства на поддержку инвестиционных проектов, строительство инфраструктурных объектов – мостов, дорог, развязок, переселение из ветхого и аварийного жилья, предоставление налоговых преференций для того, чтобы приходили новые инвесторы», — рассказал Дмитрий Горицкий.

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