Г. Карелова: Регионы получат поддержку в размере 89 миллиардов рублей

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФпрокомментировала выделение бюджетных средств из резервного фонда Правительства РФ субъектам Федерации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала выделение бюджетных средств из резервного фонда Правительства РФ субъектам Российской Федерации, назвав такую меру поддержки своевременной в связи с распространением коронавирусной инфекции и повышением спроса на оказание медицинской помощи.

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Вице-спикер отметила, что Совет Федерации уделяет особое внимание системной работе по мониторингу финансовой устойчивости региональных медицинских учреждений. «При выделении дополнительных средств регионам регулярно учитываются предложения сенаторов. Такие решения всегда принимаются в тесном взаимодействии с Правительством РФ, Министерством здравоохранения России и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования», — уточнила вице-спикер СФ.

Сенатор сообщила, что 89 млрд руб. бюджетных ассигнований пойдут на дополнительное финансовое обеспечение услуг, предоставляемых в рамках действия полиса обязательного медицинского страхования, в том числе на лечение граждан, заболевших COVID-19.

«Благодаря своевременно принятым профилактическим и ограничительным мерам, массовой вакцинации и планомерному наращиванию запаса прочности системы здравоохранения эпидемиологическая ситуация в стране остается под контролем», — подчеркнула парламентарий.

«Со своей стороны государство делает все возможное, чтобы свести воздействие вируса на привычную жизнь граждан к минимуму. В этой связи Распоряжением Правительства РФ с учетом предложений сенаторов выделены дополнительные бюджетные средства для бесперебойного обеспечения населения качественными медицинскими услугами», — сказала Галина Карелова.

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