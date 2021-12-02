Г. Карасин: Россия и Бразилия ведут конструктивный диалог по широкому спектру вопросов, в нем активно участвуют парламентарии двух стран

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии в РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом.

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По словам сенатора, двусторонние отношения между Россией и Бразилией носят активный, разносторонний характер, нацеленный на результат. Ярким подтверждением этому Григорий Карасин назвал недавний визит в Москву Министра иностранных дел Бразилии Карлоса Альберто Франко Франса.

Двусторонние отношения между Россией и Бразилией носят активный, разносторонний характер, нацеленный на результат

«Одной из главных задач на пути к интенсификации двусторонних связей в рамках провозглашенного в 2000 году стратегического партнерства видим в возобновление работы Российско-Бразильской комиссии высокого уровня, которую возглавляют Председатель Правительства РФ и вице-президент Бразилии», — подчеркнул Председатель Комитета СФ.

Григорий Карасин отметил конструктивный диалог, в котором активное участие принимают парламентарии, по широкому спектру вопросов. Сенатор высоко оценил участие бразильских законодателей в наблюдении за выборами в Государственную Думу.

Председатель Комитета СФ передал приглашение парламентской делегации Бразилии посетить с визитом Россию.

Григорий Карасин отметил, что российско-бразильский торговый оборот составляет порядка 30 процентов от всего объема торговли России со странами Латинской Америки. «Это внушительная цифра, которая учитывает инфраструктурные и инвестиционные проекты».

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Сергей Рябухин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Бразилия в РФ Родриго де Лимой Баэной Соаресом

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Собеседники также затронули тему борьбы с новой коронавирусной инфекцией. «Готовы наращивать взаимодействие по этим вопросам. Это общемировая задача, Россия и Бразилия могут сыграть в ее решении лидерские роли», — сказал сенатор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия отметил активное взаимодействие двух стран, в том числе в рамках таких площадок, как Группа двадцати, БРИКС, ООН. «Сотрудничество наших стран находится на высоком уровне, и это подтверждает наш настрой на укрепление взаимоотношений».

Во встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Национального Конгресса Бразилии Сергей Рябухин.

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