Газификация Новгородской области идет четко по графику

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 декабря 2021, 17:40

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Новгородской области Андрея Никитина.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Отмечено, что «Газпром» выполняет мероприятия программы четко по графику. В 2021 году завершено строительство межпоселкового газопровода для подачи газа на котельную в п. Котово Окуловского района.

До конца года компания планирует начать сооружение газопровода к шести сельским населенным пунктам в Боровичском и Хвойнинском районах. Идет проектирование еще трех газопроводов в Боровичском, Валдайском и Мошенском районах. При этом в Мошенской и Хвойнинский районы сетевой газ будет подведен впервые.

Ведется сбор заявок на догазификацию потребителей в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время «Газпром» получил более 5 тыс. обращений. Первые 75 домовладений уже подключены к сетевому газу.

Еще одна тема встречи — развитие газозаправочной инфраструктуры «Газпрома» в регионе. В августе 2021 года на трассе М-11 «Нева» вблизи г. Окуловка «Газпром» ввел в эксплуатацию два многотопливных газозаправочных комплекса — КриоАЗС-1 и КриоАЗС-2. Это первые подобные объекты на северо-западе России. Они предназначены для заправки автотранспорта сжиженным и компримированным природным газом.

В настоящее время «Газпром» строит автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию в п. Крестцы — административном центре Крестецкого района.

Особое внимание на встрече было уделено реализации программы «Газпром — детям». В 2020–2021 годах компания построила в Новгородской области 22 современные спортивные площадки.

В настоящее время «Газпром» ведет сооружение в г. Валдае многофункционального спортивного центра с бассейнами и спортивными залами. Это будет крупнейший в регионе комплекс для занятий водными видами спорта.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Новгородской области действуют Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, а также Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

Утверждена программа развития газоснабжения и газификации области на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 3,651 млрд руб. — в 5,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

В Новгородской области действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома» (г. Великий Новгород), а также площадка для размещения передвижного автогазозаправщика (ПАГЗ) и КриоПАГЗ (п. Крестцы, на трассе М-10 «Россия»).

В рамках программы «Газпром — детям» в области построен спортивно-оздоровительный комплекс «Кристалл» (г. Валдай), современные спортивные площадки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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