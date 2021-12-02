В СФ обсудили ход реализации постановлений о господдержке социально-экономического развития ряда регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Провел мероприятие В. Городецкий.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области провел совещание на тему реализации постановлений СФ, принятых в рамках проведения Дней субъектов РФ в верхней палате парламента.

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В ходе заседания были рассмотрены вопросы выполнения шести постановлений Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республик Дагестан и Башкортостан, Курской, Новосибирской, Томской и Челябинской областей.

Мы получили от всех шести регионов информацию, анализ которой свидетельствует о том, что проведена работа как на федеральном уровне, так и в регионах, многие вопросы удалось решить

«Мы получили от всех шести регионов информацию, анализ которой свидетельствует о том, что проведена работа как на федеральном уровне, так и в регионах, многие вопросы удалось решить», — отметил Владимир Городецкий.

При этом он напомнил, что отдельные рекомендации постановлений имеют длящийся характер. «Поэтому, если по той или иной рекомендации запущен процесс реализации и идет работа, то признавать ее сегодня неисполненной будет не совсем правильно. Цель совещания как раз и состоит в том, чтобы совместными усилиями эти препятствия преодолеть», — подчеркнул законодатель.

Представители регионов в своих выступлениях сосредоточились на самых важных вопросах, по которым пока нет движения или есть существенные препятствия в их выполнении.

Свою позицию также высказали представители федеральных органов исполнительной власти.

Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Ильяс Умаханов

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Ирек Ялалов

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий отметил, что итогом обсуждения станет решение Комитета, которое будет подготовлено в соответствии с достигнутыми на сегодняшнем совещании договоренностями.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан сенаторы Российской Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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