В Совете Федерации состоялся семинар-совещание на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»

Source: Russia – Council of the Federation

Семинар проводится в преддверии X Рождественских парламентских встреч в рамках XXX Международных Рождественских образовательных чтений.

В Совете Федерации в режиме видеоконференции состоялся семинар-совещание Информационно-аналитического управления на тему «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность».

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Мероприятие проведено в преддверии намеченных на конец января 2022 года X Рождественских парламентских встреч в рамках XXX Международных Рождественских образовательных чтений.

Участники обсудили наследие Петра I в области государственной политики в отношении к религии, морально-нравственные и философские вызовы, стоящие в настоящее время перед секулярным обществом и Церковью.

В работе приняла участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская СкаковскаяЛюдмила Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области .

Семинар открыл заместитель Руководителя Аппарата Совета Федерации — начальник Управления делами Виталий Семикин. Он поблагодарил председателя Организационного комитета Международных Рождественских образовательных чтений, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения за значительный вклад в организацию и проведение X Рождественских парламентских встреч в верхней палате парламента.

По словам Митрополита Евгения, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл относится к Рождественским парламентским чтениям как к одному из важнейших мероприятий, предоставляющих возможность обсудить насущные темы, которые имеют отражение в документах Совета Федерации.

Митрополит Евгений выразил надежду, что в ходе парламентских чтений на тему прошлого будет проложен мост к осмыслению событий настоящего времени.

Модератором семинара-совещания выступил начальник Информационно-аналитического управления Аппарата СФ Андрей Петров. Он подчеркнул, что обсуждаемая тема – не только интересная, но и острая. «То, что она исходит от церкви – является серьезным интеллектуальным вызовом, на который откликнулись все приглашенные к дискуссии».

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Семинар-совещание Информационно-аналитического управления

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Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская в своем докладе отметила, что Петр I проводил реформы в образовании, делал шаги, направленные на популяризацию знаний, образования, культуры не менее энергично, чем в военной или экономической сфере. «Активная работа сразу по нескольким направлениям и позволила России стать великой державой», — подчеркнула законодатель.

Она подчеркнула, что в ходе семинара состоялся заинтересованная дискуссия, каждое выступление которой можно превратить в яркую монографию.

В семинаре приняли участие сенаторы, сотрудники Аппарата СФ, представители Русской православной церкви, других традиционных конфессий, ведущих вузов и научных центров страны, включая МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт философии Российской академии наук, Санкт-Петербургский Институт истории Российской академии наук, Российский университет дружбы народов, Государственный Эрмитаж, фонд «История Отечества».

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