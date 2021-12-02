В Совете Федерации обсудили лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества

Source: Russia – Council of the Federation

В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, поисковых организаций.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи». Мероприятие организовано совместно с Комитетом СФ по социальной политике.

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Вячеслав Тимченко отметил, что совещание проходит в канун Дня Неизвестного Солдата, который отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. «Эти люди достойны самого высокого уважения, как и те поисковики, благородная деятельность которых направлена на сохранение исторической памяти». По словам сенатора, Совет Федерации уделяет значительное внимание этим вопросам.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области подчеркнула, что поисковая практика это не только сложные экспедиции, но и кропотливая работа в архивах, музейная и выставочная деятельность. «Поисковики вносят большой вклад в историческую науку. Это позволяет сохранять преемственность памяти, передавать ее последующим поколениям». Сенатор также обратила внимание на важность ведения работы в правовом поле, в плотном взаимодействии с региональными и местными органами государственной власти.

С докладом выступил начальник Управления по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Министерства обороны Валерий Кудинский, который сообщил о деятельности МО РФ на этом направлении.

Сенатор, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области высказал Управлению МО РФ благодарность за плотное взаимодействие с поисковиками региона. Сенатор предложил привлекать к сотрудничеству демобилизованных военнослужащих отдельного специального поискового батальона Ленинградского военного округа.

Сенатор, представитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Ольга Забралова ЗабраловаОльга Сергеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области сообщила о деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и предложила поделиться опытом с регионами.

Об особенностях поисковой деятельности в регионах рассказали сенаторы — представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя и представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия Петр Тултаев ТултаевПетр Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Мордовия рассказал о поисковом движении региона.

Совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи»

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Вячеслав Тимченко

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Совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи»

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Сергей Цеков

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Владимир Кравченко

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Нина Куликовских

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Екатерина Алтабаева

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Юрий Валяев

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Дмитрий Василенко

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Совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи»

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Совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи»

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Совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи»

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Совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи»

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Совещание на тему «Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление патриотического воспитания молодежи»

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С сообщениями выступили первый заместитель председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, председатель Вологодской областной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» Иван Дьяков, специалист Всероссийского информационно-поискового центра (г. Казань) Рафик Салахиев, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат Орловского областного Совета народных депутатов Юлия Мальфанова, председатель Совета Ивановского регионального отделения «Поискового движения России» Ольга Чебоксарова.

В совещании также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев, ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области члены Комитета СФ по социальной политике Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области и Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области (по ВКС), член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко, КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области более ста представителей федеральных и региональных органов государственной власти, региональных отделений поисковых организаций.

Материалы совещания будут обобщены и включены в Сборник лучших практик, который будет направлен в регионы.

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