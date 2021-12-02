В. Новожилов считает важным развивать комфортные условия проживания в Арктической зоне

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в работе XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

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Сенатор в режиме видеоконференции выступил на стратегической сессии, посвященной вопросам социального благополучия в Арктической зоне, с докладом о развитии инвестиционных проектов на территории Архангельской области. Он подробно рассказал о развитии центра Арктической медицины, создании IT–центра «Арктик-Диджитал», реализации проектов научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Развитие арктических территорий – один из самых главных по масштабу и значимости проектов в части развития всей страны

По словам Виктора Новожилова, развитие арктических территорий – один из самых главных по масштабу и значимости проектов в части развития всей страны. Крайне важна системная кооперация всех арктических регионов. «Это позволит избежать ненужной конкуренции, а наоборот, даст толчок межрегиональным проектам. Уже созданы условия, когда экономика в Арктике существенно повысила свои конкурентные преимущества. Об этом свидетельствует и постоянно растущий интерес бизнеса к получению статуса резидента Арктической зоны», — отметил парламентарий.

«Очень важно остановить отток населения с северных территорий, который наблюдается на протяжении целого ряда лет. Экономическая отдача от инвестиционных проектов, которые получают поддержку государства, появится через три – пять лет, в зависимости от масштаба проекта. А создавать условия для комфортной жизни людей нам надо уже сегодня. Важно развивать не только инфраструктурные проекты, но и социальную сферу. Необходимо разрабатывать и внедрять новые госпрограммы, которые позволят поднять уровень жизни жителей северных регионов. Без этого — развитие Арктики невозможно, — подчеркнул Виктор Новожилов.

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