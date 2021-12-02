Б. Жамсуев: Важно консолидировать наши совместные усилия для решения актуальных проблем по развитию Забайкалья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета при губернаторе края по взаимодействию с Федеральным Собранием.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в заседании Совета при губернаторе по взаимодействию с сенаторами РФ и депутатами Государственной Думы. Заседание провел губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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В мероприятии приняли участие сенатор РФ Сергей Михайлов, депутаты Государственной Думы Александр Скачков, Юрий Григорьев и Андрей Гурулёв, заместитель губернатора края Аягма Ванчикова, члены правительства региона.

Баир Жамсуев обратил внимание на перспективы развития Забайкальского края, на важность и значение консолидации усилий региональной власти во взаимодействии с сенаторами РФ и депутатами для решения актуальных проблем и вопросов региона.

«На первый взгляд все понятно. Мы должны работать на решение актуальных вопросов социально-экономического развития Забайкальского края, ради людей, которые живут здесь. Есть своя специфика взаимоотношения между депутатами, сенаторами и Правительством РФ. У каждого есть свои полномочия, свой круг задач. Нам необходимо сообща, конструктивно решать проблемы», — сказал сенатор.

В ходе заседания Совета были также рассмотрены вопросы строительства и капитального ремонта детских садов и школ, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и другие.

«Это сложная проблема, которая требует не только усилий команды краевой власти, возможностей бюджета региона, но и поддержки со стороны Совета Федерации. Будем принимать меры совместно с сенаторами, депутатским корпусом, членами правительства Забайкальского края по формированию четкого алгоритма решения этих важных вопросов», — подчеркнул сенатор.

Баир Жамсуев также напомнил, что ранее в Москве по его инициативе состоялась рабочая встреча с депутатами Государственной Думы, представляющими Забайкальский край в Федеральном Собрании России.

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