Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили проблемы сельскохозяйственного страхования.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел семинар-совещание по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.

Смотрите также

По словам сенатора, Совет Федерации уделяет значительное внимание развитию АПК страны и системы агрострахования. «Сельскохозяйственное производство часто зависит не только от усилий сельхозтоваропроизводителей, но и от погодных условий. Агрострахование с государственной поддержкой должно стать мерой, обеспечивающей стабильность всего сельскохозяйственного производства страны», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Как отметил парламентарий, в ходе серии семинаров-совещаний планируется обсудить практические аспекты страхования с господдержкой урожая сельскохозяйственных культур с учетом изменения законодательства в этом году. Он напомнил, что первая серия семинаров прошла в период осенней сессии 2020 г. Было проанализировано состояние системы агрострахования во всех 8 федеральных округах страны по результатам первого сельскохозяйственного цикла, прошедшего после повышения гибкости и фактического перезапуска системы агрострахования в 2019 г.

Сенатор уточнил, что полученные замечания и предложения были учтены при принятии закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». «Закон расширил систему агрострахования с господдержкой за счет включения в нее страхования на случай чрезвычайных ситуаций. Это принципиально новый вид, интегрирующий систему страховой защиты с организацией помощи сельскому хозяйству при ЧС, а также дополнительную программу страховки, разрабатываемую с учетом региональной специфики», — пояснил Алексей Майоров.

По данным Национального союза агростраховщиков и Банка России, за период с 2018 по 2020 гг. объем этого рынка в стране в целом вырос с 3,7 млрд рублей (2018) до 8,1 млрд рублей (2020). Размер застрахованной площади в РФ увеличился почти в 5 раз – с 1,2 млн га (2018) до 5,7 млн га (2020), застрахованное поголовье – на 63 проц., с 5,0 млн условных голов сельхозживотных (2018) до 8,1 млн (2020). Объем страховых выплат вырос практически в 2 раза – с 1,6 до 3,1 млрд рублей. В 2021 году, по оперативным данным НСА за 10 месяцев, позитивная динамика в системе агрострахования с господдержкой сохраняется – прирост застрахованной площади в России по отношению к данным на аналогичную дату прошлого года составил 14 проц., застрахованного поголовья – 46 проц., начисленная страховая премия по договорам страхования увеличилась на 28 проц. В то же время, указанные данные и относительно низкий охват посевов страхованием (по РФ, 7 проц. в 2020 году) подтверждают необходимость дальнейших мер по развитию страхования рисков растениеводства.

Данные по Южному федеральному округу демонстрируют несколько разнонаправленных тенденций. Под урожай 2021 года, включая яровой и озимый клин, в ЮФО застраховано почти 748 тыс. га – незначительный рост менее одного процента по сравнению с 2020 годом (746 тыс. га). При этом в 5 из 7 регионов округа зафиксирован рост застрахованных посевных площадей на уровне от 19 до 167 проц. по сравнению со страхованием сельхозкультур под уборку урожая в 2020 г.

Говоря об особенностях развития страховой защиты для АПК Южного федерального округа, Алексей Майоров отметил такие факторы, как высокая урожайность, превышающая показатели средней полосы в 2 раза для некоторых видов сельхозкультур, высокие потери на 1 га при неблагоприятных природных явлениях, растущая подверженность неблагоприятным природным явлениям (штормовое лето 2018 г., засуха и заморозки в 2020 г.), потребность в развитии страховой защиты садоводства и виноградарства, учитывающей инвестиционный тип садоводства. Также необходимо уделить внимание развитию рисков животноводства, учитывая распространение эпизоотий.

Глава Комитета СФ сообщил, что до конца года планируется провести семинары-совещания еще в двух федеральных округах России, а в период весенней сессии 2022 г. подвести итоги этой работы.

В ходе заседания вопросы доступности агрострахования, проблемы страховых выплат в период режима чрезвычайных ситуаций проанализировал член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

Советник заместителя Министра сельского хозяйства РФ Михаил Петров проинформировал о мерах ведомства по стимулированию агрострахования в 2022 г.

Представитель Министерства финансов РФ Александр Ицелев рассказал о сельскохозяйственном страховании с государственной поддержкой как инструменте защиты от рисков сельскохозяйственного товаропроизводителя и бюджета.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профильных министерств и ведомств, субъектов Федерации, эксперты.

MIL OSI