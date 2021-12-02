А. Епишин провел «круглый стол» по налогообложению операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания обсудили вопросы налоговой поддержки развития российской алмазогранильной отрасли, стимулирования инвестиционного спроса на драгоценные металлы и драгоценные камни.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области провел «круглый стол» на тему «Вопросы налогообложения операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями».

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Сенатор предложил вернуться к теме отмены НДС на реализацию слитков драгметаллов физическим лицам, которая поднималась в Совете Федерации еще несколько лет назад. В настоящее время инвестиционные операции со слитками влекут уплату НДС, а это негативно сказывается на их финансовой привлекательности.

Также Андрей Епишин обозначил такие вопросы, как целесообразность специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли, избыточные функций в сфере ювелирной промышленности,

Участники мероприятия обсудили вопросы освобождения от налога на добавленную стоимость оборота химически чистого драгоценного металла пробы выше установленной законодательством, налоговой поддержки развития российской алмазогранильной отрасли, стимулирования инвестиционного спроса на драгоценные металлы и драгоценные камни.

«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Андрей Епишин

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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«Круглый стол» Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Была затронута тема существующих различных налоговых режимов в сфере драгоценных металлов и камней, использование спецрежимов предприятиями ювелирной отрасли.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, руководитель ГОХРАНА России Андрей Юрин, руководитель Пробирной Палаты России Юрий Зубарев, представители бизнес-сообщества.

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