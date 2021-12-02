А. Базилевский обсудил вопросы организации отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Совета директоров загородных лагерей региона.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Андрей Базилевский БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края принял участие в заседании Совета директоров загородных лагерей региона.

Обсуждались вопросы, связанные с созданием комфортных и безопасных условий пребывания детей в лагерях, качественной подготовкой к летнему периоду, расчетом стоимости путевок, обеспечением педагогическими кадрами. Участники встречи отметили, что важно не допустить сокращения сети загородных лагерей, увеличить охват ребят отдыхом.

В регионе работают 14 загородных центров, в текущем году в них отдохнуло около девяти с половиной тысяч детей

Сенатор отметил, что в регионе работают 14 загородных центров, в текущем году в них отдохнуло около девяти с половиной тысяч детей.

Андрей Базилевский принял участие в заседании Совета директоров загородных лагерей региона

«Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв ДегтяревМихаил ВладимировичГубернатор Хабаровского края внимательно следит за этой сферой. Им уже принят ряд решений, например, о поддержке оздоровительных лагерей, компенсации стоимости путёвок, организации нового современного центра «Авангард» в Советско-Гаванском и Ванинском районах», — сообщил Андрей Базилевский.

Он подчеркнул, что для государства это направление работы является одним из приоритетных. Пристальное внимание к сфере детского отдыха уделяется со стороны Совета Федерации, Правительства РФ: отрасль выделена в отдельный вид экономической деятельности.

По словам сенатора, существуют проблемы, касающиеся состояния инфраструктуры центров, которая отстает от современных требований. При необходимости для развития отрасли должно совершенствоваться законодательство, добавил парламентарий.

MIL OSI