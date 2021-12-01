Церемония вручения верительных грамот

Source: President of Russia – Kremlin

Верительные грамоты главе Российского государства вручили Любомир Регак (Словацкая Республика), Данг Минь Кхой (Социалистическая Республика Вьетнам), Абдуллахи Иибаиквал Шеху (Федеративная Республика Нигерия), Маджу Каке (Гвинейская Республика), Хасан Абди Дауд (Федеративная Республика Сомали), Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе (Республика Гана), Вернер Альмхофер (Австрийская Республика), Мохамед Махмуд Дахи (Исламская Республика Мавритания), Давлатшох Гулмахмадзода (Республика Таджикистан), Лвин У (Республика Союз Мьянма), Родриго Де Лима Баэна Соарес (Федеративная Республика Бразилия), Аугушту да Силва Кунья (Республика Ангола), Джорджио Стараче (Итальянская Республика), Джанита Абейвикрема Лиянаге (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка), Акамби Андре Окунлола Биау (Республика Бенин), Хуан Фернандо Ольгин Флорес (Республика Эквадор), Роландо Энрике Барроу Ноад (Республика Панама), Юрий Павел Сантакрус Пердомо (Республика Эль-Сальвадор), Маркос Гомес Мартинес (Королевство Испания), Паван Капур (Республика Индия).

* * *

Выступление на церемонии вручения верительных грамот

В.Путин: Уважаемые дамы и господа, добрый день!

Я рад приветствовать вас в Кремле. В силу непростой эпидемической обстановки нам приходится проводить торжественную церемонию вручения верительных грамот именно в таком формате, несколько усечённом. Надеюсь, что вы все относитесь к этому с пониманием.

И конечно, хотел бы лично поздравить всех вас с официальным началом дипломатической деятельности в Российской Федерации и пожелать успеха в выполнении порученной вам почётной и ответственной миссии по развитию и укреплению отношений между представляемыми вами государствами и Россией. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша работа была успешной и приносила практическую отдачу.

Разумеется, вы можете всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, наших министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов России.

Хотел бы выразить уверенность, что ваша профессиональная деятельность в России будет насыщена интересными встречами, мероприятиями, контактами, – ну, когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы её должны победить и жизнь должна вернуться в нормальное русло. Хотел бы выразить надежду, что у вас будет возможность для деловых поездок и путешествий по нашей огромной стране, для знакомства с её многонациональным народом, разнообразными религиями, богатой историей и культурой. И надеюсь, что пребывание в России оставит у вас самые добрые впечатления.

Дамы и господа!

Недавно, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России, изложил приоритеты российской внешней политики, подробно охарактеризовал нынешнюю непростую международную ситуацию и подходы к урегулированию острых глобальных и региональных проблем.

Мы последовательно проводим мысль, что эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества.

Об этом постоянно напоминает и ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Коварная инфекция далеко не побеждена, и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится. К сожалению, на практике всё происходит по-другому, и уже в ходу термин «вакцинный национализм», который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам.

Вообще, убеждён, что, не сложив усилия всех государств, не наладив взаимовыгодное, равноправное сотрудничество, не получится решать столь сложные глобальные проблемы, не получится добиться успехов ни в борьбе с изменением климата, ни в противодействии терроризму и оргпреступности, ни в обеспечении устойчивого развития.

Поэтому мы призывали и будем призывать всех международных партнёров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в её Уставе основополагающие принципы межгосударственного общения.

При этом выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России некоторые наши партнёры, пытающиеся всячески сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление и, более того, нагнетать напряжённость у наших границ.

Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьёзно.

В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры. Но, повторю, не мы кому-то угрожаем, и обвинять нас в этом – с учётом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, – как минимум безответственно.

Выступая в МИД, уже подчёркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности.

В диалоге с Соединёнными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры.

Особо отмечу: нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. В частности, всем известно о дававшихся этих устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток, но всё было сделано ровно наоборот. По сути, законные российские озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы, и сейчас их продолжают игнорировать дальше.

Мы для себя никаких особых условий не требуем. Понимаем, что любые договорённости непременно должны учитывать как интересы России, так и всех государств Евро-Атлантики. Спокойная, стабильная ситуация должна быть обеспечена для всех и нужна всем без исключения.

Сказав это, хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остаётся главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств.

Уважаемые дамы и господа!

Сегодня на церемонии присутствуют главы двадцати дипломатических миссий. По традиции скажу несколько слов об отношениях между Россией и каждым из представляемых вами государств.

Мы заинтересованы в развитии отношений со Словацкой Республикой на принципах добрососедства и уважения друг друга, с учётом духовной и культурной близости народов двух стран, общих страниц истории борьбы с нацизмом.

К сожалению, в настоящее время политические контакты ограничены. Но если словацкая сторона готова, то можно было бы вернуться к тому взаимовыгодному и конструктивному сотрудничеству, которое многие годы поддерживалось между нашими государствами и шло на пользу нашим народам.

Всеобъемлющее стратегическое партнёрство России и Вьетнама охватывает политическую, экономическую и гуманитарную, многие другие сферы. В ходе состоявшихся вчера полезных и обстоятельных переговоров с Президентом Нгуен Суан Фуком достигнуты договорённости о дальнейшем расширении российско-вьетнамской кооперации. Переговоры подтвердили, что позиции России и Вьетнама по актуальным вопросам международной повестки дня весьма близки или полностью совпадают.

Президент Вьетнама продолжает свой визит, и сегодня проходят его встречи с представителями российского руководства, деловых и общественно-политических кругов. Будет подписан солидный пакет документов, предусматривающих реализацию крупных совместных проектов, в том числе в нефтегазовой отрасли.

Рассматриваем Нигерию как одного из ключевых партнёров России на африканском континенте, отношения с которым носят традиционно дружественный характер. С Президентом Бухари мы беседовали в ходе прошедшего два года назад в Сочи саммита Россия – Африка. И надеемся, что нигерийское руководство поддержит российскую инициативу провести в 2022 году очередную встречу лидеров России и африканских государств.

Что касается конкретных направлений двустороннего сотрудничества, то весьма перспективным представляется расширение предметного диалога по актуальным проблемам, связанным с поддержанием стабильности на мировых рынках углеводородов, борьбой с терроризмом и противодействием религиозному экстремизму. Выражаем надежду, что в дружественной нам Гвинейской Республике в ближайшее время стабилизируется политическая жизнь и будет достигнуто национальное согласие.

Россия многие годы является крупным инвестором в гвинейскую экономику. Наши компании давно и успешно занимаются добычей и переработкой минерального сырья в Гвинее. На очереди реализация новых интересных проектов, в том числе в сфере энергетики, инфраструктуры, рыболовства и сельского хозяйства.

Выступаем за развитие сотрудничества с Федеративной Республикой Сомали. Ваше правительство предпринимает активные шаги по укреплению суверенитета и территориальной целостности страны, борется с терроризмом и экстремизмом, стремится создать условия для социально-экономического возрождения. И мы, конечно же, желаем, чтобы все эти усилия увенчались успехом.

Поступательно развиваются отношения с Республикой Гана, наращивается взаимодействие в торговой и энергетической сфере, включая мирный атом. Совместно занимаемся добычей полезных ископаемых и углеводородов. И, конечно, продолжим готовить профессиональные кадры для различных отраслей ганской экономики.

Россия и Австрия выстраивают отношения на конструктивной и прагматичной основе, опираясь на принципы взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Мы давние надёжные партнёры в торговой, инвестиционной и энергетической сфере. Несмотря на пандемию, растёт взаимный товарооборот. По итогам первого полугодия нынешнего года он увеличился на 26,5 процента – это хороший очень показатель.

Наша страна высоко ценит политику постоянного нейтралитета Австрии, а также авторитет Вены как общепризнанной переговорной площадки для многосторонней дипломатии.

Благоприятные возможности имеются для расширения торгово-экономических связей с Исламской Республикой Мавританией, в частности в области морского рыболовства, где у нас налажена тесная кооперация. Мы высоко оцениваем значительный вклад вашей страны в борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне.

В 2022 году исполнится 30 лет установления дипломатических отношений с Таджикистаном – добрым другом и надёжным союзником России. В текущем году таджикистанские друзья успешно председательствовали в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Наши страны тесно взаимодействуют в рамках этих структур, а также в Содружестве Независимых Государств, координируют позиции по актуальным региональным проблемам.

С учётом непростой ситуации в соседнем Афганистане Россия оказывает содействие таджикистанским друзьям в области обеспечения безопасности, в том числе по линии программы модернизации вооружённых сил Таджикистана.

Связи России с Республикой Союз Мьянма традиционно носят дружественный характер. Убеждены, что совместными усилиями мы можем и впредь развивать успешное взаимодействие на экономическом, военно-техническом и образовательном треках.

Выступаем за то, чтобы проблемы, связанные с напряжённой внутриполитической и этноконфессиональной обстановкой в этой стране были урегулированы без вмешательства извне – самими мьянманцами – на основе политического диалога.

Бразилия – один из важных стратегических партнёров России. Мы сообща работаем в рамках форума БРИКС и «Группы двадцати». С учётом того, что в 2022–2023 годах ваша страна получит статус непостоянного члена Совета Безопасности [Организации Объединённых Наций], будем более интенсивно сотрудничать на площадке ООН по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

Помимо этого, продолжим последовательно укреплять двустороннее взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Будем рады видеть Президента Бразилии в России.

Дружественные отношения с Республикой Ангола прошли проверку временем. Главное, что мы вместе с ангольскими друзьями намерены всемерно развивать многоплановое сотрудничество, в том числе углублять политический диалог, продолжать совместную работу в торговой, инвестиционной и гуманитарной областях. Об этом, в частности, шла речь в ходе состоявшегося в октябре визита в Россию Министра иностранных дел Анголы.

Отношения с Итальянской Республикой выстраиваются на прочных традициях сотрудничества, тесных исторических и культурных связях, искренней взаимной симпатии народов двух стран.

В этом году Италия успешно председательствовала в «Группе двадцати», провела весьма результативный саммит «двадцатки», посвящённый борьбе с пандемией, восстановлению мировой экономики и сохранению климата. Мы оказывали всестороннее содействие итальянскому председательству. Поддерживаем регулярный телефонный контакт с Премьер-министром Драги для обсуждения насущных вопросов международной, региональной и двусторонней повестки дня.

Упомяну, что в текущем году продолжается реализация крупной совместной инициативы в культурной сфере – перекрёстного Года музеев.

В следующем году отметим 65-летие установления дипломатических связей со Шри-Ланкой. Налажены хорошие контакты между МИД, Минобороны, министерствами экономического блока, а также по парламентской линии. Кстати, только что – 22 ноября – Коломбо посетил Секретарь Совета Безопасности России господин Патрушев.

С 2009 года Шри-Ланка участвует в работе Шанхайской организации сотрудничества в статусе партнёра по диалогу, вносит вклад в усилия по обеспечению безопасности евразийского региона, его устойчивого социально-экономического роста.

Развивается взаимодействие с Республикой Бенин. В частности, готовятся межправсоглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании в спортивной области. Российские компании проявляют интерес к участию в совместных проектах на территории Бенина в сфере геологоразведки, энергетики, инфраструктуры.

Эквадор входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнёров России в Латинской Америке. Важным фактором устойчивого развития эквадорской экономики являются стабильные поставки российских углеводородов. В свою очередь сельскохозяйственная продукция Эквадора широко представлена и пользуется спросом на российском рынке.

Мы с Президентом Республики Эквадор господином Лассо в телефонном разговоре в августе условились и далее продвигать двусторонние связи, поддерживать активный политический диалог, расширять межведомственные контакты, в том числе по линии Генпрокуратуры, служб реагирования на чрезвычайные ситуации, содействовать реализации совместных проектов в самых разных областях.

В нынешнем году исполнилось 30 лет с момента установления официальных дипломатических отношений России с Республикой Панама, и мы настроены продолжать политические контакты, торгово-инвестиционное и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Панама привлекает внимание российского бизнеса как крупный логистический и финансовый центр, предоставляющий возможности для выхода с товарами, услугами и капиталами на весь обширный латиноамериканский регион.

С Республикой Эль-Сальвадор 30-летие установления дипломатических связей будет отмечаться в следующем году, и с этой страной у нас сформировалось дружеское и равноправное взаимодействие, сложились традиции обоюдовыгодного сотрудничества в разных отраслях.

На стадии ратификации – межправсоглашение о взаимодействии в борьбе с преступностью, особенно в её организованных формах. Россия помогает Сальвадору в развитии гидроэнергетики. Заинтересованы в дальнейшем расширении взаимного торгово-экономического сотрудничества, а также образовательных и профессиональных обменов.

Придаём большое значение контактам и сотрудничеству с Испанией, они развиваются довольно успешно. В следующем году совместно отметим 45-летие восстановления дипломатических отношений.

Характерно, что, несмотря на пандемию, улучшаются показатели двустороннего товарооборота. Реализуются совместные проекты, поддерживается взаимовыгодный диалог на политическом уровне, а также весьма активные деловые и культурные связи.

На следующей неделе предстоит визит в Индию. В ходе переговоров с Премьер-министром Моди наметим новые масштабные инициативы по дальнейшему развитию особо привилегированных российско-индийских отношений, российско-индийского стратегического партнёрства.

Это партнёрство приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам. Хорошую динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно развиваются связи в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств. Поддерживается обширная кооперация в оборонном секторе, в том числе путём создания совместных предприятий.

Индия – один из авторитетных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами. Убеждён, что, опираясь на крепкие традиции дружбы и взаимопонимания, мы совместно будем и далее наращивать развитие всего комплекса российско-индийских связей.

Уважаемые дамы и господа!

Буквально штрихами коснулся отношений России с представленными вами государствами. Рассчитываю, что при вашем активном участии эти отношения будут наполняться новым содержанием, взаимовыгодными проектами, полезными инициативами и в целом динамично развиваться на благо народов наших стран, в интересах международной безопасности и стабильности.

Искренне желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего. Не знаю, вряд ли удастся встретиться до Нового года в таком составе – Новый год уже не за горами. С приближающимися вас новогодними праздниками.

Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.

MIL OSI