Утверждаются основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на следующие три года

Source: Russia – Council of the Federation

СФ поддержал соответствующий Федеральный закон.

В ходе заседания СФ сенаторы поддержали Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». По этому вопросу выступила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Законом утверждаются основные характеристики бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2022 г. составляет 2 трлн 779,2 млрд руб., на 2023 г. ‑ 2 трлн 925,7 млрд руб., на 2024 г. ‑ 3 трлн 086,3 млрд руб. Доходы бюджета Фонда формируются за счёт страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам и средств федерального бюджета.

Общий объём расходов бюджета Фонда на 2022 г. прогнозируется в сумме в сумме 2 трлн 801,1 млрд руб., на 2023 г. ‑ 2 трлн 951,1 млрд руб., на 2024 г. ‑ 3 трлн 120,3 млрд руб. Расходы бюджета Фонда будут осуществляться в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».

Федеральным законом предусмотрено использование в 2022 г. средств нормированного страхового запаса Фонда, в том числе, для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала, осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения, что предусмотрено Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Федеральный закон вступает в силу 1 января 2022 г.

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