Текущая ситуация с электроснабжением в регионах России

Source: Russia Ministry of Energy

Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в ряде регионов, где из-за непогоды происходили отключения в электросетях. Так, энергетики завершили работы в Республике Крым, Московской, Ростовской, Пензенской, Воронежской, Нижегородской, Челябинской областях, Приморском крае.

Восстановительные работы продолжаются в Тульской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Псковской и Новгородской областях, Краснодарском крае, Республике Дагестан.

К работам привлечены более 420 бригад в составе порядка 1200 специалистов и 470 единиц техники.

28.10.2021

27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).

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