Текущая ситуация с электроснабжением в регионах России

Source: Russia Ministry of Energy
Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в ряде регионов, где из-за непогоды происходили отключения в электросетях. Так, энергетики завершили работы в Республике Крым, Московской, Ростовской, Пензенской, Воронежской, Нижегородской, Челябинской областях, Приморском крае.
Восстановительные работы продолжаются в Тульской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Псковской и Новгородской областях, Краснодарском крае, Республике Дагестан.
К работам привлечены более 420 бригад в составе порядка 1200 специалистов и 470 единиц техники.
28.10.2021
27 октября в Бишкеке (Киргизия) состоялось 36-е заседание Координационного Электроэнергетического Совета Центральной Азии (КЭС ЦА).