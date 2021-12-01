Source: Russia Ministry of Energy

Реквизиты отдельного счета Российского Красного Креста для сбора пожертвований на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.

Полное наименование

Общероссийская общественная организация “Российский Красный Крест”

Сокращенное наименование

РКК

Юридический адрес

117036, г. Москва, Черемушкинский проезд, д. 5

Телефон

8-499-126-75-71

Реквизиты

ИНН 7728014523

КПП 772801001

Р/с 40703810900020000089

в ПАО Сбербанк г. Москва

К/с 30101810400000000225.

БИК 044525225

ОГРН

1037700182772

Председатель РКК

Савчук Павел Олегович

Назначение платежа:

Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте “Листвяжная” Кемеровской области

По вопросам пожертвований от юридических лиц:

Перехватова Валентина, 8-903-961-41-32, pvv redcross.ru

Директор департамента Российского Красного Креста

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