Source: Russia – Council of the Federation

Выставка работ художников с ограниченными возможностями здоровья приурочена к Международному дню инвалидов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла художественную выставку «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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Экспозиция организована в СФ в связи с предстоящим 3 декабря Международным днем инвалидов. На ней представлены творческие работы художников с ограниченными возможностями здоровья (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальные нарушения) из восьми регионов – г. Москвы, Владимирской, Челябинской, Московской, Псковской областей, Республик Марий Эл и Карачаево-Черкессии, Еврейской автономной области.

Валентина Матвиенко сказала, что представленные картины трогают до глубины души, их авторы очень талантливы.

В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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В Совете Федерации открылась художественная выставка «Россия – мир неограниченных возможностей!»

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Представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области считает, что через творчество можно понять мироощущение людей, чья жизнь нуждается в заботе. «Видя этот образ через мир особого человека, мы начинаем ценить каждый фрагмент своей жизни, по другому относиться к жизни, семье, обществу, друг к другу, ко всему окружающему нас», — сказала сенатор.

Живопись художников эмоциональна, им удается погрузить зрителя в свой образный мир – особое, символическое пространство, где человек лишь частичка природы и участник великого круговорота бытия. Картины неоднородны по сюжету и композиции: одни насыщенные и напряженные, другие светлые и лиричные, но объединяет их общая тема – красота родной земли.

Идейный вдохновитель выставки — Благотворительный фонд «Неограниченный мир».

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