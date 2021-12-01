Посещение Дома культуры «ГЭС-2»

Source: President of Russia – Kremlin

В сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы и президента фонда современного искусства V-А-С, председателя правления «НОВАТЭК» Леонида Михельсона глава государства осмотрел, в частности, выставочные площади Дома культуры, классы просветительских программ, студию звукозаписи и помещения мастерских. Пояснения давала генеральный директор фонда V-А-С Т.Мавика.

Новое культурное пространство также вмещает в себя кинотеатр, концертный зал, библиотеку, аудитории для публичных мероприятий, студии и резиденции художников, магазины, ресторан и кафе, детскую площадку.

Центр искусства открывается в начале декабря в здании ГЭС-2 – бывшей городской электростанции. Объект, которому в 2009 году был присвоен статус памятника культуры, был приобретён частным учреждением культуры «Музей «Виктория – Искусство быть современным» (фонд современного искусства V-А-С), став его постоянной площадкой.

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