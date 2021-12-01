Подписан протокол о порядке формирования цен при поставке газа в Беларусь в 2022 году

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 декабря 2021, 18:00

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко.

Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики. Документ определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году.

Справка

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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