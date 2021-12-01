Павел Сорокин: «Мы готовы совместно с другими странами работать над системами мониторинга выбросов»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 1 декабря. – Россия обладает одним из самых больших потенциалов среди развивающихся и развитых стран по разработке систем улавливания углерода, и при этом готова работать с другими странами в части разработки систем мониторинга выбросов, верификации и подтверждения улавливания углерода. Об этом рассказал Павел Сорокин, участвуя в сессии по вопросам устойчивого развития в рамках инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Свои обязательства по сокращению углеродной эмиссии Россия планирует выполнить к 2060 году, соответствующие планы ранее озвучивал Президент России Владимир Путин, напомнил Павел Сорокин.

«Нужно трезво смотреть на то, как нам идти к климатической нейтральности. У большей части стран своей стратегии даже близко нет, наши же расчеты сделаны по всем секторам, у нас один из самых серьёзных потенциалов. Мы готовы совместно с другими странами работать над системами мониторинга выбросов, по системам верификации и подтверждения улавливания, у нас достаточно открытый подход», – заверил замминистра.

По его словам, энергобаланс России в течение этого длительного промежутка времени будет продолжать трансформироваться, так, вырастет доля атомной генерации и ВИЭ, при этом доля природного газа останется примерно той же.

«Одновременно мы будем работать над внедрением технологий улавливания углерода – у нас один из самых больших потенциалов в мире. Набор специальных мер, поэтапная трансформация энергобаланса вместе с применением энергоэффективных технологий способны произвести очень большой эффект», – добавил замглавы Минэнерго России.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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