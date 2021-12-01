Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика01.12.2021 11:42

Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса

В среду, 1 декабря 2021 года, Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса. Олег Иванович принял решение продолжить свою деятельность в Центре подготовки космонавтов в должности ведущего специалиста методического отдела.

Олег Скрипочка − 107-й космонавт РФ / 516-й — мира. В отряд космонавтов он был зачислен в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых — 536 суток 3 часа 49 минут. Олег Иванович трижды выходил в открытый космос, где провел суммарно 16 часов 39 минут.

Руководство Центра, коллеги по Отряду космонавтов Роскосмоса, сотрудники ЦПК благодарят Олега Ивановича Скрипочку за многолетний труд в ЦПК, огромный вклад в деятельность Центра и уверены, что он сможет применить свой опыт в роли наставника космонавтов, готовящихся к новым полетам.

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