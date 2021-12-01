Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2001.12.2021 19:30

Новогодние подарки для экипажа МКС на борту корабля «Союз МС-20»

На космодроме Байконур завершились работы по размещению в пилотируемом корабле «Союз МС-20» грузов, предназначенных для доставки на Международную космическую станцию. Сегодня, 1 декабря 2021 года, на техническом комплексе площадки 254 специалисты РКК «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили доукладку доставляемых грузов в бытовой отсек корабля.

Это прежде всего новогодние посылки для российских членов экипажа 66-й основной экспедиции — Антона Шкаплерова и Петра Дуброва. Наши космонавты должны получить поздравительную корреспонденцию от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к праздничному столу. В общей сложности на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» намечен на 8 декабря 2021 года в 10:38 по московскому времени. Полет к Международной космической станции пройдет по четырехвитковой схеме, стыковка к малому исследовательскому модулю «Поиск» запланирована в 16:41 мск. В основной экипаж корабля входят: командир Александр Мисуркин (Роскосмос) и участники космического полета — президент корпорации «Старт Тудей» Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

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