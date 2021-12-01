Минспорт России утвердил перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. Перечень размещён на официальном сайте Минспорта России в соответствующем разделе «О налоговом вычете за занятия спортом».В перечень вошли 3836 организаций, среди которых такие крупные сети, как «АЛЕКС ФИТНЕС», «КРОКУС ФИТНЕС», World Class и X-Fit, а также другие физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.Минспорт России направил данный перечень в Федеральную налоговую службу.«Благодаря социальному налоговому вычету занятия спортом станут ещё доступнее для населения, – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. – Нам очень важно, чтобы спорт был нормой жизни для россиян. Почти четыре тысячи организаций вошли в перечень Минспорта – серьёзная цифра на старте реализации социальной услуги. Это прямо говорит о том, что бизнес заинтересован в привлечении всех желающих к занятиям спортом. Уверен, что тесное взаимодействие Минспорта и бизнес-индустрии станет важным звеном в программе увеличения доли числа занимающихся спортом в России до 70%».«Минспортом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и представителями фитнес-сообщества проведена большая работа по формированию перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, – подчеркнул заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов. – Кроме того, на данный момент мы проводим общественное обсуждение проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг». В том числе обсуждение планируется на очередном заседании Рабочей группы по вопросам поддержки развития фитнес-индустрии в Российской Федерации, целью которой является взаимодействие с представителями фитнес-сообщества по вопросам разработки механизмов, необходимых для развития и поддержки фитнес-сообщества. Также ведётся работа по формированию единой отраслевой фитнес-площадки, которая предполагает присутствие на ней всех участников данной отрасли».В 2022 году россияне смогут получать социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.Заявить вычет по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщик сможет: с 2022 года – через работодателя по фактическим расходам; с января 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Со стороны потребителя получение налогового вычета на занятия спортом будет мало чем отличаться от любого другого социального налогового вычета. Ему необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки). Обратиться за оформлением вычета можно в районную ИФНС или к работодателю. Получить вычет можно не только за себя, но и за детей.Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.В настоящее время Минспорт России разрабатывает проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Этим документом будет определяться порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг.Пресс-служба Минспорта России

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