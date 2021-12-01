Изменяется администратор по предоставлению гражданам отдельных мер социальной поддержки

Source: Russia – Council of the Federation

Вводится переход на предоставление Пенсионным фондом Российской Федерации ряда мер соцподдержки, осуществляемых в настоящее время органами исполнительной власти субъектов РФ.

На заседании СФ поддержан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». С докладом по этому вопросу выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Ольга Забралова. ЗабраловаОльга Сергеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области

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В целях обеспечения предоставления гражданам мер социальной поддержки посредством использования единой государственной информационной системы социального обеспечения (в формате «Социальное казначейство») Федеральным законом вводится переход на предоставление Пенсионным фондом гражданам отдельных мер соцподдержки, осуществляемых в настоящее время органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках переданных им полномочий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенций из федерального региональным бюджетам.

Согласно закону, с 1 января 2022 г. к таким мерам поддержки отнесены выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью), а также ряд других выплат.

Кроме того, к таким мерам поддержки отнесены денежные компенсации и выплаты, установленные законодательством РФ гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным.

В связи с передачей Пенсионному фонду дополнительных функций и бюджетных полномочий по осуществлению указанных мер социальной поддержки Федеральным законом «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены расходы на создание и внедрение единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.

Федеральный закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 января 2022 г.

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