Закон о бюджете Фонда социального страхования РФ на ближайшие три года одобрен Советом Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Утверждаются основные характеристики бюджета ФСС, в том числе объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета и бюджета ФОМС.

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев. ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия

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Законом утверждаются основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС) на следующие три года, в том числе объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 г. составляет 988 млрд 156 млн 541 тыс. руб., на 2023 г. — 1 трлн 54 млрд 630 млн 600 тыс. руб., на 2024 г. — 1 трлн 125 млрд 444 млн 334 тыс. руб.

Доходы бюджета Фонда формируются за счёт страховых взносов, налогов, финансовых санкций по страховым взносам, средств федерального бюджета и бюджета ФОМС, переданных на исполнение государственных функций.

Согласно Федеральному закону, общий объем расходов бюджета ФСС на 2022 г. прогнозируется в сумме 944 млрд 117 млн 931 тыс. руб., на 2023 г. — 1 трлн 11 млрд 922 млн 44 тыс. руб., на 2024 г. — 1 трлн 076 млрд 178 млн 681 тыс. руб.

Расходы бюджета Фонда будут осуществляться, в том числе, в рамках реализации отдельных мероприятий государственных программ РФ «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» и «Развитие здравоохранения».

Бюджет Фонда сформирован в 2022 г. с профицитом в сумме 44 млрд 38 млн руб., в 2023 г. — с профицитом 42 млрд 708 млн руб. и в 2024 году — с профицитом в размере 49 млрд 265 млн руб.

«В бюджете сохранены все основные направления финансирования, которые осуществляются Фондом в текущем году. Законом предусмотрены средства на ежегодное увеличение размеров пособий на индекс потребительских цен», — сообщил Александр Варфоломеев.

Дата вступления в силу Федерального закона — 1 января 2022 г.

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