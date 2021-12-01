Добыча и поставки газа: итоги 11 месяцев

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 декабря 2021, 13:40

За январь-ноябрь 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 467,6 млрд куб. м газа. Это на 14,7% (на 60 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 15,8% (на 30,4 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 171,5 млрд куб. м, что на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 83,7%), Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 221,8%), Сербию (на 85,8%), Болгарию (на 43,8%), Польшу (на 7,5%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%), Финляндию (на 9,1%).

К странам, в которые «Газпром» уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия), по итогам второй половины ноября добавились Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина.

Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Со 2 ноября они ежедневно по заявкам китайской стороны превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на треть. При этом 21 ноября поставки были выше на рекордные 35,8%.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 ноября объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 23,4% (на 20,8 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 18% от объема газа, закачанного в летний период. С 16 по 18 ноября и с 23 по 25 ноября были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы для этих дат за многолетнюю историю наблюдений.

«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.

Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 млрд куб. м) и уже приближаются к отметке начала закачки.

Управление информации ПАО «Газпром»

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