Г. Карелова: Сохранение социальной направленности бюджета отражает основной вектор государственной политики

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала основные аспекты одобренного бюджета Российской Федерации на ближайшие три года.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала основные аспекты бюджета Российской Федерации на ближайшие три года.

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Вице-спикер отметила, что сохранение социальной направленности бюджета отражает основной вектор государственной политики, где в приоритете благополучие и здоровье граждан. При этом, подчеркнула Галина Карелова, выделенные средства обеспечат выполнение не только социальных обязательств государства, но и реализацию стратегических инициатив, направленных на повышение уровня жизни граждан.

В ходе рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете отдельное внимание уделялось адресной поддержке семей с детьми, сообщила сенатор. «С использованием социального казначейства будет выделено более 2 трлн руб., которые пойдут на выплаты пяти миллионам семей с детьми. Более того, 1,6 трлн руб. предусмотрены на материнский капитал и свыше 260 млрд руб. — на программу улучшения жилищного обеспечения семей с детьми», — сказала вице-спикер.

Также Галина Карелова выделила расходы на здравоохранение, которые, по ее словам, находятся на особом контроле Совета Федерации. «В следующем году они составят 1,2 трлн руб., что на 111 млрд больше, чем в 2021 году. Из этих средств 270 млрд руб. пойдут на реализацию федерального проекта «Первичное звено для каждого», в рамках которого запланировано строительство 5 тыс. медицинских учреждений», — прокомментировала сенатор.

Другой не менее важной программой в поле зрения Совета Федерации вице-спикер назвала Десятилетие детства. Она сообщила, что бюджетом на период до 2024 года предусмотрены необходимые средства на строительство и реконструкцию 24 объектов здравоохранения, 16 из них — будут построены с нуля.

Вместе с тем, Галина Карелова выразила обеспокоенность, что не все заявки регионов учтены. «Практически в каждом субъекте РФ есть объекты, которые требуют дополнительного финансирования. Строительство детской многопрофильной больницы в Красноярске и оснащение необходимым оборудованием строящегося областного перинатального медицинского центра в Астраханской области — лишь некоторые из них. Такие случаи необходимо учесть при внесении последующих правок в бюджет в течение года», — сказала сенатор.

Кроме того, вице-спикер СФ подробно остановилась на увеличении расходов федерального бюджета на развитие Дальнего Востока и Арктики, в рамках которого будут выделены дополнительные 40 млрд руб. на реализацию программы социально-экономического развития Дальнего Востока и 16,4 млрд руб., что на 41 проц. выше показателя 2021 года, — в целях повышения доступности воздушных перевозок.

«Впервые предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне России, а также на поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных и малочисленных народов в арктических регионах страны. Их объемы составят 1,5 млрд руб. по каждому из направлений», — сообщила Галина Карелова.

Сенатор обозначила еще одну новацию закона о федеральном бюджете, в обосновании которой участвовала Временная комиссия СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской Федерации. По ее мнению, беспрецедентные 1,6 млрд руб., которые были впервые выделены на создание в субъектах РФ школ креативных индустрий, не просто будут способствовать созданию рабочих мест, но и откроют широкие возможности для альтернативной занятости женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

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