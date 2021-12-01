«Газпром» газифицировал котельную села Харсаим в Ямало-Ненецком автономном округе

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 декабря 2021, 15:10

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.

Стороны подчеркнули стратегический характер сотрудничества компании и округа. Месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы «Газпром». На полуострове Ямал создан новый мощный центр газодобычи. Он становится ключевым для газоснабжения российских потребителей и поставок газа на экспорт.

«Газпром» продолжает развивать ресурсную базу и производственные мощности в регионе. В 2016–2021 годах объем капитальных вложений предприятий Группы (без учета «Газпром нефти») на территории округа превысит 1 трлн руб.

Кроме того, «Газпром» на системной основе участвует в реализации социально значимых проектов в ЯНАО. В частности, программ поддержки коренных малочисленных народов Севера, проектов в области культуры и спорта, образования и здравоохранения. Например, в 2020 году в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции на средства «Газпрома» медицинские учреждения округа приобрели оборудование и лекарства. Стороны обсудили перспективы участия «Газпрома» в новых социальных проектах в ЯНАО.

Отдельное внимание на встрече было уделено работе «Газпрома» по газификации округа. Отмечено, что «Газпром» в 2021 году завершил строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции для подачи газа на котельную с. Харсаим (работала на привозном дизельном топливе). В настоящее время котельная переведена на газ. В результате повышена надежность теплоснабжения потребителей, созданы условия для дальнейшего развития системы теплоснабжения села.

Идет сбор заявок потребителей в рамках работы по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.

Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов в режиме видео-конференц-связи приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию ООО «Газпром добыча Надым» — одного из ведущих добычных предприятий отечественной газовой отрасли.

Справка

Основной документ, регламентирующий сотрудничество ПАО «Газпром» и ЯНАО, — Генеральное соглашение. В развитие этого документа заключаются соглашения о сотрудничестве: в марте 2021 года стороны подписали Соглашение о сотрудничестве на трехлетний период — до 2024 года.

Подписаны Меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

На территории округа действуют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома» — в гг. Надыме, Новом Уренгое и п. Ягельном. В 2021 году начато проектирование еще одной станции — в г. Ноябрьске.

В декабре 2020 года «Газпром» и ЯНАО подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, оказана финансовая поддержка для строительства спортивно-оздоровительных комплексов в г. Новом Уренгое и г. Надыме, проведена реконструкция ряда спортивных объектов на территории округа.

Ранее «Газпром» также выделял финансирование для строительства в г. Салехарде храмового комплекса в честь Преображения Господня.

Управление информации ПАО «Газпром»

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