В ходе «правительственного часа» перед сенаторами выступил Министр иностранных дел РФ С. Лавров

Source: Russia – Council of the Federation

Глава внешнеполитического ведомства рассказал о приоритетах внешней политики Российской Федерации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в ходе «правительственного часа» на 513-м заседании СФ с информацией о приоритетах внешней политики Российской Федерации.

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Сергей Лавров отметил, что плодотворный диалог между Министерством иностранных дел и Федеральным Собранием стал уже традиционным.

«Мы высоко ценим позицию российских сенаторов по актуальным проблемам международной повестки дня, неизменную готовность всячески содействовать продвижению российских приоритетов на мировой арене. Придаем большое значение дальнейшему наращиванию взаимодействия с обеими палатами Федерального Собрания, их комитетами в интересах укрепления международных позиций страны», — сказал Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что в настоящее время ситуация в мировых делах остается непростой. По словам Сергея Лаврова, Запад целенаправленно разрушает сформированную по итогам Второй Мировой войны международно-правовую архитектуру, пытается подменить ее неким порядком, основанном на правилах.

Сергей Лавров коснулся инициатив США по созыву «Саммита за демократию». По словам Министра, очевидно, что взят курс на создание новых разделительных линий, на этот раз по инициативе группы стран, возомнивших себя вершителями судеб человечества.

«В этих условиях нет и не может быть альтернативы проводимому Россией самостоятельному и открытому внешнеполитическому курсу», — подчеркнул Министр.

Глава МИД РФ обозначил процессы, происходящие на пространстве Евразии, отметил сотрудничество с государствами Африки, Латинской Америки, коснулся усилий России по преодолению региональных конфликтов, ситуации на Украине.

Также Министр затронул темы климатической повестки, укрепления режима ядерного нераспространения, защиты прав и интересов российских граждан и соотечественников, позиций русского языка, продвижения интересов российского бизнеса на мировых рынках. «Будем и далее оказывать содействие регионам страны в развитии их международных контактов».

Сергей Лавров заверил, что российское внешнеполитическое ведомство будет и далее сопрягать усилия классической и парламентской дипломатии.

Сенаторы задали вопросы, которые касались различных аспектов международных отношений, в частности, положения российских соотечественников за рубежом, перспектив культурного сотрудничества с зарубежными странами в период пандемии, взаимоотношений России и Турции. Внимание было обращено на темы выполнения Украиной Минских соглашений, усиление гуманитарной составляющей Евразийской интеграции, потенциале регионов в процессе международного сотрудничества.

В ходе обсуждения доклада Сергея Лаврова выступил заместитель Председателя СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл По его мнению, наша страна проводит последовательную внешнюю политику. «При понимании того, что, внешняя политика нашей страны, в соответствии с Конституцией РФ, определяется Президентом РФ, вне всякого сомнения, огромную роль в этом процессе играет Министерство иностранных дел».

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что российское внешнеполитическое ведомство работает в сложных условиях. Глава СФ отметила, что дипломаты ведут работу профессионально, проявляют выдержку, твердо отстаивают национальные интересы.

«Ведем межпарламентскую деятельность верхней палаты российского парламента в тесной координации с Министерством иностранных дел», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области представил проект Постановления СФ «О приоритетах внешней политики Российской Федерации».

В работе принял участие аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов.

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