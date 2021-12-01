В СФ обсудили совершенствование экспериментальных правовых режимов и расширение сферы их применения

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему провел А. Синицын.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел «круглый стол» на тему «Оценка эффективности экспериментальных правовых режимов (ЭПР) и возможности расширения сферы их применения». Мероприятие было организовано совместно с Комитетом СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

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«Экспериментальные правовые режимы, или, как их еще называют, «регуляторные песочницы», активно применяются в целом ряде стран как способ оптимизировать регуляторные механизмы к потребностям быстроменяющегося мира и возникающих новых общественных отношений», — отметил сенатор.

Алексей Синицын сообщил, что Российская Федерация не остается в стороне от использования «регуляторных песочниц». Он напомнил, что в Послании Федеральному Собранию Президент страны акцентировал внимание на необходимости запуска механизма ЭПР в сфере цифровых инноваций для разработки и внедрения в России новых технологий, налаживания и регулирования оборота «больших данных».

Парламентарий отметил, что 31 июля 2020 г. был принят Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Правительством РФ утвержден перечень технологий, которые могут использоваться для реализации цифровых инноваций в рамках ЭПР.

«Однако, по данным на октябрь текущего года, в активной проработке находится всего пять проектов с применением «регуляторных песочниц». Среди них — запуск большегрузных дронов в Томской области, беспилотных такси в отдельных российских городах, оценка эффективности лекарств благодаря обезличенным данным пациентов», — сказал Алексей Синицын.

«Круглый стол» на тему «Оценка эффективности экспериментальных правовых режимов (ЭПР) и возможности расширения сферы их применения»

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«Круглый стол» на тему «Оценка эффективности экспериментальных правовых режимов (ЭПР) и возможности расширения сферы их применения»

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«Круглый стол» на тему «Оценка эффективности экспериментальных правовых режимов (ЭПР) и возможности расширения сферы их применения»

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Алексей Синицын

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«Круглый стол» на тему «Оценка эффективности экспериментальных правовых режимов (ЭПР) и возможности расширения сферы их применения»

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«Круглый стол» на тему «Оценка эффективности экспериментальных правовых режимов (ЭПР) и возможности расширения сферы их применения»

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По его словам, несмотря на значительный прогресс в самих цифровых технологиях, этот год не стал годом массового применения экспериментальных правовых режимов. «Задача сегодняшнего дня — оценка существующего нормативного регулирования и поиск ответа на вопрос, требуется ли его доработка», — подчеркнул парламентарий.

Заместитель Министра экономического развития РФ Владислав Федулов в своем выступлении рассказал, что в настоящее время существует возможность вводить экспериментальные правовые режимы не только в сфере цифровых инноваций, но и в областях медицины, искусственного интеллекта и иных направлениях.

«Кроме того, с учетом поправок в закон, которые были предложены сенаторами, мы предусмотрели вовлечение в процесс установления экспериментальных правовых режимов законодательные органы государственной власти субъектов РФ, где могли бы осуществляться такие эксперименты», — сообщил он.

В обсуждении приняли участие заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, вице-президент по развитию и планированию Фонда «Сколково» Сергей Израйлит, заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, представители ряда федеральных министерств и ведомств.

По итогам «круглого стола» будет подготовлено решение, нацеленное на дальнейшее эффективное применение экспериментальных правовых режимов в стране.

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