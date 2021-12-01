В Совете Федерации будет установлена «Елка желаний»

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе «парламентской разминки» сенаторы обсудили вопросы социальной поддержки граждан и предприятий МСП.

На 513-м заседании Совета Федерации сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

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