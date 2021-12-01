В. Матвиенко: Регионы России и Вьетнама заинтересованы в налаживании контактов друг с другом

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Президентом Социалистической Республики Вьетнам.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком. В центре внимания собеседников были вопросы двустороннего государственного взаимодействия.

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Спикер СФ подчеркнула важность визита президента Вьетнама в Россию. «Придаём ему большое значение и разделяем заинтересованность в продолжении диалога».

Нгуен Суан Фук заявил, что Россия для Вьетнама «является первостепенным партнером во внешней политике».

Валентина Матвиенко напомнила, что у России и Вьетнама особые исторические связи: в 2020 году исполнилось 70 лет дипломатическим отношениям, в 2021 году – 20 лет Декларации о стратегическом партнёрстве, в 2023 году — 10 лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнёрства, которое характеризует дух двусторонних отношений.

Спикер Совета Федерации поблагодарила Нгуен Суан Фука за внимание к динамично развивающемуся межпарламентскому диалогу в российско-вьетнамских отношениях. Собеседники отметили активное взаимодействие парламентариев России и Вьетнама на различных международных площадках, включая Межпарламентский союз и Евразийский женский форум.

Как палата регионов уделяем большое внимание взаимодействию субъектов Российской Федерации с городами и провинциями Вьетнама

Валентина Матвиенко отметила, что в Совете Федерации на протяжении многих лет действует группа дружбы с Национальным собранием Республики Вьетнам. Ее возглавляет первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин.

«Как палата регионов уделяем большое внимание взаимодействию субъектов Российской Федерации с городами и провинциями Вьетнама. Отмечаем повышенный интерес регионов наших стран к налаживанию контактов друг с другом. В этих связях, причем не только на уровне крупных городов и субъектов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Хошимин, заложен большой потенциал экономического и гуманитарного взаимодействия».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Валентина Матвиенко

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Андрей Яцкин

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Григорий Карасин

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Инна Святенко

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Геннадий Голов

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Григорий Карасин

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Андрей Яцкин

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком

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По мнению Президента Вьетнама, высок потенциал развития торгово-экономического сотрудничества в области энергетики, нефти и газа, а также в гуманитарной сфере, культуре и туризме.

Были затронуты вопросы сотрудничества в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Валентина Матвиенко выразила надежду на скорое взаимное признание сертификатов о вакцинации, что должно способствовать развитию как торговых, деловых, так и туристических контактов между государствами.

Председатель Совета Федерации приняла приглашение Президента Вьетнама посетить страну с официальным визитом.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев, председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын.

Председатель Совета Федерации и Президент Социалистической Республики Вьетнам осмотрели фотовыставку, посвященную 20-летию Декларации о стратегическом партнёрстве. В ходе осмотра одна из фоторабот была подарена Нгуен Суан Фуку.

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