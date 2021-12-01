Встреча с главой ВТБ Андреем Костиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Андрей Леонидович, начнём с результатов работы за год?

А.Костин Костин Андрей Леонидовичпрезидент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» : Да, Владимир Владимирович. Результаты хорошие, мы ожидаем в этом году рекордную прибыль, которая должна превысить 300 миллиардов рублей. Я считаю, что главная, конечно, причина этого – благоприятная экономическая ситуация в стране, высокие темпы роста, рост доходов и рост прибыли наших клиентов в основном, в целом хорошая, благоприятная ситуация.

И вторая, наверное, причина – то, что мы осуществили очень глубокую цифровую трансформацию банка. Мы реализовали так называемую программу «600 дней», которая, действительно, сегодня поставила банк на уровень самых высоких банковских технологий, и это, конечно, повысило эффективность нашей деятельности и прибыльность нашей работы.

Если брать другие цифровые показатели, то портфель кредитов реальному сектору за десять месяцев увеличился на восемь процентов. Сейчас мы активно включились в реализацию программы помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, которая была запущена по Вашему указанию с 1 ноября, так называемая ФОТ 3.0, которая позволяет сохранять занятость прежде всего малых и средних предприятий. Почти четверть всех кредитов по этой программе проходит через Банк ВТБ.

Что касается работы с населением, то наш кредитный портфель вырос на 18,4 процента, преимущественно за счёт ипотеки – это главный сегодня продукт, который востребован, даже несмотря на то, что сейчас тенденция к повышению ставок пошла. Мы за 11 месяцев впервые выдали триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия где-то 300 тысячам семей.

Активно используем государственные программы льготной ипотеки. Примерно четвёртая часть всех ипотечных кредитов – это льготная ипотека, где субсидии выплачивает государство. И сейчас внедряем новые продукты тоже. Например, недавно стали внедрять так называемую эко-ипотеку, когда мы снижаем процент примерно на 1,6 процента при условии, что заёмщик покупает жильё, соответствующее высоким экологическим стандартам. Мы будем это развивать.

Вообще, мы недавно на наблюдательном совете приняли новую стратегию, она называется «Стратегия устойчивого развития банка» – это на перспективу будет нашим основным планом действий.

В.Путин: И что это за стратегия?

А.Костин: Мы делаем упор на две основные темы. Первая – это экология, и вторая – это социальное измерение.

Сейчас модно, и все как-то бросились в экологию. Мы считаем, что социальные аспекты деятельности любой компании, банка – это не менее важная, а может, и более важная деталь, чем экология. Я что имею в виду? Мы разрабатываем целый ряд социальных продуктов для поддержки прежде всего наименее социально защищённых слоёв населения – это пенсионеры, это дети. Например, для пенсионеров мы обеспечиваем бесплатную страховку от всех видов мошенничества, это наиболее уязвимая группа населения.

В.Путин: Доверчивые.

А.Костин: Доверчивые. Причём мы поняли, что сейчас используются даже не высокотехнологичные системы, а просто звонки, уговоры.

Мы также выплачиваем определённую добавку при открытии счёта, дополнительные средства пенсионерам.

Для детей мы тоже внедрили, допустим, дополнительные начисления, когда государство переводит так называемые школьные платежи, и внедрили бесплатную тоже детскую страховку от онкологии. Примерно 50 тысяч детей уже у нас эту страховку получили. Так что будем активно работать.

Что касается экологических аспектов, то мы, в общем-то, активно работаем в части организации «зелёных» облигаций, на 140 миллиардов [рублей] в этом году разместили. Со следующего года планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными единицами, это будет новый, но очень перспективный рынок.

Мы не забываем наши традиционные формы, как наши клиенты с помощью буквально нескольких кликов могут посадить деревья. Посадили уже четыре миллиона деревьев. И я напоминаю, что в апреле 2018 года Вы посадили более тысячи сосен в Иркутской области. Я, готовясь [идти] сюда, проверил: растут хорошо сосны, так что уже поглощают углекислый газ, всё нормально.

В.Путин: Андрей Леонидович, хочу и Вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрёл такой статус значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году.

А.Костин: Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо большое!

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