Вопросы совершенствования климатического законодательства рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие организовано Комитетом СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ».

Мероприятие организовано Комитетом СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Смотрите также

Заседание открыл первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров. ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Сенатор отметил, что Совет Федерации проводит системную работу совместно с заинтересованными органами власти по совершенствованию климатического законодательства. На постоянной основе на площадках палаты проходят мероприятия, посвященные декарбонизации, климатическим рискам, углеродному регулированию и зеленому финансированию.

Сегодня экологическая повестка является остроактуальной, что требует активных действий в области развития мер климатической политики

«Сегодня экологическая повестка является остроактуальной, что требует активных действий в области развития мер климатической политики», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что Президент РФ в своем Послании к Федеральному Собранию одним из первоочередных направлений работы обозначил реализацию государственной политики в сфере экологии. В текущем году принято два базовых документа — Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» и Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Также принят целый ряд документов, определяющих правила, по которым в России будет функционировать система реализации климатических проектов и рынок углеродных единиц. Работа в данном направлении продолжается.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области отметил, что более трёх лет Комитет СФ осуществляет парламентский контроль госполитики в области регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в России. Два года назад состоялись слушания по данной теме. Были даны рекомендации Правительству, министерствам и ведомствам по формированию законодательной базы для создания национальной системы регулирования выбросов парниковых газов.

«За это время в России удалось создать фундамент российского климатического регулирования», — сказал парламентарий.

По его словам, необходимо запустить в работу подготовленные проекты подзаконных актов, чтобы федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» заработал. Также важно ускорить разработку информационной системы учёта и верификации выбросов парниковых газов и подготовить кадастр парниковых газов.

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

1 из 15

Юрий Федоров

2 из 15

Геннадий Орденов

3 из 15

Александр Пронюшкин

4 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

5 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

6 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

7 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

8 из 15

Дина Оюн

9 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

10 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

11 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

12 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

13 из 15

Константин Долгов

14 из 15

Парламентские слушания на тему «О мерах государственного регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач РФ»

15 из 15

Необходимо обеспечить прозрачную и открытую для общества и экспертов систему оценки климатических проектов, создать благоприятные условия для работы национальных верификаторов и развития отечественного института верификации. указал Геннадий Орденов.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области проинформировал о мерах поддержки декарбонизации российских предприятий и отраслей промышленности РФ. Он отметил, что перед регионами стоят новые задачи по обеспечению сбалансированного подхода к стратегическому планированию развития экономики и стимулированию предприятий к снижению выбросов.

По его словам, разработка подзаконных актов в связи с принятием Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов» позволит на региональном уровне создать необходимую нормативную базу.

В обсуждении приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития России, Министерства энергетики России, ФСИН России, бизнес-сообщества.

MIL OSI