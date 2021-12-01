А. Клишас представил на заседании Совета Федерации информацию о результатах рассмотрения кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Все представленные Президентом РФ кандидатуры были поддержаны.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил на заседании СФ информацию о результатах рассмотрения предложенных Президентом России кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ.

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Парламентарий сообщил, что комитеты СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провели консультации по этим кандидатурам.

Как отметил Андрей Клишас, в соответствии с Регламентом Совета Федерации консультации прошли с участием первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области полномочного представителя Президента РФ в Совете Федерации Артура Муравьева и первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина.

Были представлены кандидатуры Виктора Мельника – на должность прокурора г. Санкт-Петербурга, Алексея Павлова – на должность прокурора Пензенской области, Игоря Пантюшина – на должность прокурора Республики Башкортостан, Андрея Тимошичева – на должность прокурора Вологодской области, Олега Юрасова – на должность прокурора Ивановской области.

В консультациях также принимали участие сенаторы, которые представляют соответствующие регионы, сообщил Андрей Клишас.

Все представленные кандидатуры были поддержаны.

В соответствии с Регламентом Совета Федерации по итогам проведенных консультаций материалы направлены Председателю палаты Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга для информирования об итогах консультаций Президента РФ.

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