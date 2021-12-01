Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия01.12.2021 10:30

Астрономический календарь на декабрь 2021 года

Декабрь 2021 года — самый астрономический месяц уходящего 2021 года, он богат на астрономические события: полное затмение Солнца, комета Леонарда, обещающая стать самой яркой кометой года, наступление астрономической зимы и самый короткий день года, и два звездопада.

4 декабря между 08:29 и 12:36 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10:34 мск. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и будет видна только на территории Антарктиды. Частные фазы затмения будут наблюдаться на юге Антарктиды, Южной Африки и на юге Атлантики. Из России затмения видно не будет.

К Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей кометой года. Это комета Леонарда или Leonard (C/2021 A1). 12 декабря она пройдет в 35 млн км от нашей планеты. В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом!

Звездопад из созвездия Близнецы — в ночь на 14 декабря максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. В 2021 году видимость Геминид ночью — не благоприятная. Луна близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи.

21 декабря наступит астрономическая зима. В 18:59 мск Солнце достигнет самой удаленной точки от экватора в Южном полушарии небесной сферы и начнет свой путь по направлению к весне. День зимнего солнцестояния — самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. После 21 декабря каждый последующий день будет дарить нам немного больше света. В самую длинную ночь родится новый световой год. К новому году продолжительность светового дня увеличится на 7 минут.

С 21 на 22 декабря, в самую длинную ночь года, наблюдаем пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, Луна существенно помешает наблюдениям.

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ДЕКАБРЯ

Месяц самых длинных ночей обычно не балует нас ясной погодой. А ведь именно в декабре можно наблюдать еще один мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. В 2011 году, например, он дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше Персеид.

На востоке восходят Лев и Гидра, а на с юга-востока поднимается к полуночи яркая группа зимних ярких созвездий Возничий, Телец, Близнецы, Орион, Малый Пес и Большой Пес. В полночь в южной области неба сияет созвездие Орион, над ним несколько правее, (западнее) — Телец и ещё выше — Возничий, западнее которого видно созвездие Персей.

На юго-востоке сияет созвездие Близнецы, именно из него ожидаем в середине декабря ежегодный звездопад Геминиды. Под ними у горизонта — созвездие Малый Пес и невысоко над горизонтом — созвездие Большой Пес. Именно в этой части неба природа собрала почти половину самых ярких звезд неба! Включая самую яркую, видимую с Земли звезду после Солнца — лучезарный Сириус — α Большого Пса; —1,46m ( звездной величины).

Особую прелесть этим созвездиям придает Млечный Путь, проходящий через них и тянущийся далее, через зенит по созвездиям Возничий, Персей и Кассиопея к северо—западной части горизонта по созвездиям Цефей и Лебедь. Высоко на северо-западе видны Кассиопея и Цефей, а на севере низко над горизонтом — Лебедь и Лира. На севере под ковшом Малой Медведицы извивается созвездие Дракон, правее которого созвездие Большая Медведица.

КОМЕТА ЛЕОНАРДА

К Земле приближается комета C/2021 A1 (Leonard), которая обещает стать ярчайшей кометой года. 3 января 2022 года она пройдет перигелий, пройдя на минимальном расстоянии от Солнца (0,62 а.е.) а 12 декабря 2021 пройдет перигей, подойдя к Земле на минимальное расстояние в 35 млн. км (0,23 а.е.).

НАБЛЮДЕНИЕ КОМЕТЫ ЛЕОНАРДА

В Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений невооружённым глазом в декабре 2021 года. С 1 по 13 декабря она будет быстро перемещаться (из-за приближения момента сближения с Землей) на фоне созвездий Гончие Псы, Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, обладая двойной видимостью — утренней и вечерней.

Согласно последним прогнозам, к середине месяца её яркость будет достигать +4m при максимальном сближении с Землёй и возможно достигнет +2-3m с учётом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста), и комета превратится в слабый объект, доступный для невооруженного глаза. Это может сделать её самой яркой кометой 2021 года.

ЗВЕЗДОПАДЫ ДЕКАБРЯ

Звездопад Геминиды

Геминиды являются одним из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который действует с 4 по 17 декабря с пиком активности в ночь с 13 на 14 декабря. Ожидаем до 120 метеоров в час. Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет её, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).

Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы, по которому и назван поток. Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает «полезной» высоты.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), Фаэтон. Фаэтон не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами.

Условия наблюдения Геминид в 2021 году — неблагоприятны. Луна близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи. Видимость ночью благоприятная — Луна в фазе новолуния отсутствует на ночном небе.

Звездопад Урсиды

Пик действия метеорного потока Урсиды приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, ожидается до 10 метеоров в час. Урсиды можно наблюдать только в Северном полушарии, в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor — лат.), по которой и назван поток. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны.

Метеорный поток Урсиды действует ежегодно с 17 по 27 декабря и по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с. Периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle) является родоначальницей этого метеорного потока. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды», крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Условия наблюдения Урсид в 2021 году — неблагоприятны. При ясной погоде ожидается до 10 метеоров в час. Луна только прошла полнолуние (19 декабря) и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи.

СОЛНЦЕ

Солнце до 18 декабря движется по созвездию Змееносец, а затем переходит в созвездие Стрелец. Склонение центрального светила 21 декабря 2021 года в 18:59 мск достигает минимума (23,5 градуса к югу от небесного экватора) это момент зимнего солнцестояния.

Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня — минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, 21 декабря составляет 7 часов 00 минут, а к концу месяца день увеличится до 7 часов 05 минут.

Наблюдать центральное светило можно весь день, но нужно помнить, что визуальные наблюдения Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра!

ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА

4 декабря 2021 года произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10:34 мск. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды. Частные фазы затмения, если позволит погода, можно наблюдать в Антарктиде, некоторых частях южной части Африки, в частности на юге Южной Африки и Намибии, на юге Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Никакие фазы этого затмения не будут видны с территории России.

Максимума затмение достигает в точке с координатами 76,8° южной широты, 46,2° западной долготы, длится в максимуме 1 минуту 54 секунды, а ширина лунной тени на земной поверхности составляет 419 километров. Средняя длина лунной тени составляет 373 320 км, а расстояние от Земли до Луны 4 декабря составит 360 104 км. При этом видимый диаметр Луны в 1,0367 раз больше видимого диаметра солнечного диска, поэтому Луна полностью закроет Солнце. При полном затмении видны солнечная корона, звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Лунная тень вступит на Землю в 10:00 мск в южной зоне Атлантического океана, к востоку от Фолклендских островов. Там полная фаза (1,016) будет видна на восходе Солнца, и составит всего 88 секунд. Лунная тень сначала будет двигаться на юго-восток, затем повернет к югу в море Уэдделла, омывающее Антарктический полуостров с востока.

В 10:34 мск в шельфовом леднике Ронне наступит наибольшая фаза затмения продолжительностью 1 минута 54 секунды, равная 1,037 и видимая на высоте 18 градусов над горизонтом. После этого тень повернет на запад, пересечет землю Мэри Берд и в 11:06 мск покинет Землю около тихоокеанского побережья Антарктиды.

ЛУНА И ПЛАНЕТЫ

ФАЗЫ ЛУНЫ В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА

4 декабря — новолуние (10:45)

4 декабря — полное затмение Солнца (макс. фаза = 1, 017 в 10:33 мск) видимое только из южного полушария (Антарктида и регионы к югу от Южной Америки), в России не видно.

4 декабря — Луна (Ф= 0,00) в перигее, расстояние от Земли 356793 км (13:02)

11 декабря — Луна в фазе первой четверти (04:38)

18 декабря — Луна (Ф= 01,99+) в апогее, расстояние от Земли 406321 км (05:18)

19 декабря — полнолуние (07:38)

27 декабря — Луна в фазе последней четверти (05:26)

СБЛИЖЕНИЯ ЛУНЫ С ПЛАНЕТАМИ И ЯРКИМИ ЗВЕЗДАМИ

1 декабря — Луна (Ф= 0,13-) проходит в 5° севернее Спики (+1,0m) (05:00)

4 декабря — Луна (Ф= 0,01-) близ Антареса (+1,05m)

4 декабря — Луна (Ф= 0,00) близ Меркурия (покрытие, невидимое из-за близости к Солнцу)

7 декабря — сближение Луны и Венеры в созвездии Стрелец. Луна (Ф= 0,15+) проходит в 1°51′ южнее Венеры (-4,9m) (03:49). Из Москвы его наблюдать будет сложно, так как светила будут располагаться не выше 8° над горизонтом. Их можно найти около 16:26, над южным горизонтом, когда сумерки перейдут в темноту. Через 2 часа 35 минут, в 18:33, они скроются за горизонт.

8 декабря — Луна (Ф= 0,24+) проходит в 4° южнее Сатурна (+0,5m) (06:28). Из Москвы, пара станет видна около 16:27 (и до 20:15), на высоте 15° над южным горизонтом, когда сумерки перейдут в темноту. Оба объекта будут находиться в созвездии Козерог.

9 декабря — Луна (Ф= 0,35+) проходит в 4° южнее Юпитера (—2,2m) (11:49). Из Москвы, пара станет видна около 16:27 (и до 20:42), на высоте 19° над южным горизонтом, когда сумерки перейдут в темноту. Оба объекта будут находиться в созвездии Козерог.

11 декабря — Луна (Ф= 0,56+) проходит в 4° южнее Нептуна (+7,9m) (07:00)

15 декабря — Луна (Ф= 0,90+) проходит в 1° южнее Урана (+5,7m) (10:00)

16 декабря — Луна (Ф= 0,95+) проходит южнее рассеянного звездного скопления Плеяды

17 декабря — Луна (Ф= 0,98+) проходит в 6° севернее Альдебарана (+0,9m) (20:00)

21 декабря — Луна (Ф= 0,97-) проходит в 3° южнее Поллукса (+1,2m) (12:00)

22 декабря — Луна (Ф= 0,94-) проходит севернее звездного скопления Ясли (М44)

24 декабря — Луна (Ф= 0,80-) проходит в 5° севернее Регула (+1,4m) (12:00)

28 декабря — Луна (Ф= 0,38-) Луна проходит в 5° севернее Спики (+1,0m) (14:00)

31 декабря — сближение Луны и Марса в созвездии Змееносец. Луна (Ф= 0,09-) проходит в 0°55′ севернее Марса (+1,5m) (22:52) В Москве это сближение не наблюдается. А в новогоднюю ночь на юге Австралии ( с 21:23 до 00:23) можно наблюдать покрытие Марса Луной.

ПЛАНЕТЫ В ДЕКАБРЕ 2021

1 декабря — Меркурий (-1,2m) проходит в 4° севернее Антареса (+1,05m) (02:00)

1 декабря — Нептун в стоянии, с переходом от попятного движения к прямому (22:00)

3 декабря — Меркурий в афелии (02:31)

3 декабря — покрытие Марса Луной (Ф= 0,03-) при видимости на востоке страны

7 декабря — Венера достигнет своей максимальной вечерней яркости (- 4,7m) в 2021 году. (19:09)

В Москве «вечерняя звезда» будет трудна для наблюдения из-за низкого расположения над горизонтом (10°) Максимальной высоты в 11 ° над горизонтом Венера достигнет 18.12.2021 на закате.

13 декабря — сближение Венеры и Плутона. Венера (-4,6m) проходит в 0°20′ севернее Плутона (+15,1m) (08:58) В Москве это сближение можно наблюдать в бинокль или телескоп (в одном поле зрения) в созвездии Стрелец с 16:27 до 18:25.

18 декабря — Венера (-4,6m) в стоянии, с переходом от прямого движения к попятному

22 декабря — второе сближение Венеры и Плутона в созвездии Стрелец. Венера (-4,6m) проходит в 2°09′ севернее Плутона (+15,1m) (06:41) В Москве это сближение не наблюдается.

29 декабря — сближение Венеры и Меркурия в созвездии Стрелец. Венера (-4,4m) проходит в 4°13′ севернее Меркурия (+0,7m) (04: 10) В Москве это сближение не наблюдается.

30 декабря — сближение Меркурия и Плутона в созвездии Стрелец. Меркурий (+0,7m) проходит в 0°13′ южнее Плутона (+15,1m) (04: 10) В Москве это сближение не наблюдается.

ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ В ДЕКАБРЕ 2021

Меркурий(-0,9m): в конце месяца вечером у горизонта на юго-западе на фоне зари в созвездии Стрелец.

Венера(-4,8m): вечером низко на юго-западе в созвездии Стрелец.

Марс(+1,6m): утром низко на юго-востоке не более часа в созвездиях Весы и Скорпион.

Юпитер(-2,1m): в начале и середине месяца вечером и ночью в созвездиях Козерог и Водолей, в конце месяца (-2,0): вечером в созвездии Водолей.

Сатурн(+0,9m): вечером невысоко на юге в созвездии Козерог.

Уран(+5,6m): вечером и ночью в созвездии Овен.

Нептун(+7,9m): вечером и ночью в созвездии Водолей.

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В ДЕКАБРЕ В ТЕЛЕСКОП?

Двойные звезды: ι Рака, θ Ориона, θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), h и χ Персея;

туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

галактики: М31 в созвездии Андромеда, М33 в созвездии Треугольник, М81 и М82 в созвездии Большая Медведица.

Источник: Московский планетарий

MIL OSI