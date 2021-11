On December 1, Vladimir Putin will receive letters of credence from newly appointed foreign ambassadors

Source: President of Russia – The Kremlin – English

Letters of credence will be presented to the President by Lubomir Rehak (Slovak Republic), Dang Minh Khoi (Socialist Republic of Vietnam), Abdullahi Yibaikwal Shehu (Federal Republic of Nigeria), Maju Kake (Republic of Guinea), Hassan Abdi Daoud (Federal Republic of Somalia), Lesley Akyaa Opoku-Ware (Republic of Ghana), Werner Almhofer (Republic of Austria), Mohamed Mahmoud Dahi (Islamic Republic of Mauritania), Davlatshoh Gulmahmadzoda (Republic of Tajikistan), U Lwin Oo (Republic of the Union of Myanmar), Rodrigo de Lima Baena Soares (Federative Republic of Brazil), Augusto da Silva Cunha (Republic of Angola), Giorgio Starace (Italian Republic), Janitha Abewickrema Liyanage (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka), Akambi Andre Okounlola-Biaou (Republic of Benin), Juan Fernando Holguin Flores (Republic of Ecuador), Rolando Enrique Barrow Noad (Republic of Panama), Yuri Pavel Santacruz Perdomo (Republic of El Salvador), Marcos Gomez Martinez (Kingdom of Spain), and Pavan Kapoor (Republic of India).

