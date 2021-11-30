Ю. Воробьев провел встречу с Послом Швейцарии в России

Source: Russia – Council of the Federation

В беседе принял участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности В. Бондарев.

Заместитель Председателя СФ, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг. В беседе принял участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

Высоко ценим проверенное временем конструктивное взаимодействие между Россией и Швейцарией по широкому кругу вопросов

«Высоко ценим проверенное временем конструктивное взаимодействие между Россией и Швейцарией по широкому кругу вопросов», — сказал Юрий Воробьев. Он напомнил, что Меморандум о межпарламентском сотрудничестве между Советом Федерации и Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации был подписан в 2013 году и стал первым подобного рода соглашением, заключенным верхней палатой швейцарского парламента.

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«Смысл и содержание этого документа легли в основу работы наших межпарламентских групп дружбы, сотрудничество которых все эти годы развивалось очень активно. Выступаем за продолжение системной работы в этом хорошо зарекомендовавшем себя формате с уже обновленным составом швейцарской группы дружбы», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Он высоко оценил личный вклад бывшего сопредседателя группы дружбы «Швейцария – Россия» Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Филиппо Ломбарди в развитие российско-швейцарских отношений, в том числе в их межрегиональный аспект. «Важно и далее укреплять связи субъектов РФ и кантонов Швейцарии. В этом мы видим одну из основных задач парламентариев», — отметил Юрий Воробьев.

Заместитель Председателя СФ подтвердил официальное приглашение парламентской делегации группы дружбы «Швейцария – Россия» посетить Россию с рабочим визитом в следующем году, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

В свою очередь Виктор Бондарев выразил убеждение в том, что Россия и страны Запада имеют немало точек соприкосновения и общих интересов применительно к новым и традиционным вызовам и угрозам.

Глава Комитета СФ по обороне и безопасности акцентировал внимание на необходимости совместных усилий, направленных против различных проявлений экстремизма и терроризма.

Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Юрий Воробьев

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Виктор Бондарев

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Юрий Воробьев

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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Встреча заместителя Председателя СФ Юрия Воробьева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации в РФ Кристиной Марти Ланг

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«Противодействовать этим явлениям нужно сообща. Необходимы единые международные стандарты», — отметил Виктор Бондарев. Он заверил, что российские парламентарии готовы к продуктивному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами.

Кристина Марти Ланг выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества, в том числе и на парламентском уровне. Она выразила согласие с подходами российской стороны к вопросам общей безопасности и урегулирования конфликтов политико-дипломатическими средствами.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы, касающиеся заявки России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2030 году и обменялись мнениями, затрагивающими тему Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Достигнута также договоренность об обмене опытом по вопросам сохранения и воспроизводства лесов.

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