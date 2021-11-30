Что мы узнаем об агросекторе страны в 2022 году? Эксперты обсудили микросельхозперепись

Source: Russian Federation State Statistics Service

В декабре Росстат озвучит первые итоги Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи. В чем их уникальность и ценность, кто и как сможет воспользоваться? Об этом рассказали участники круглого стола в Росстате «Сельхозперепись: данные, которых ждут» — представители научного и экспертного сообщества, отраслевых союзов и объединений, органов власти и бизнеса, а также международных организаций.

В августе 2021 года в стране прошла первая сельскохозяйственная микроперепись. Она охватила все сельхозпредприятия, фермерские и часть личных подсобных хозяйств. Собран огромный массив информации о текущем состоянии агросектора. Для сбора данных переписчики использовали планшеты со специализированным программным обеспечением. Для оценки используемых сельскохозяйственных площадей использовались беспилотные летательные аппараты и спутниковый мониторинг.

«В декабре этого года мы опубликуем самые первые итоги. Прежде всего, представим информацию о количестве действующих сельхозорганизаций. Будет предварительная информация о площадях сельскохозяйственных угодий. Но самая предварительная и общая», — сообщил заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам.

Он отметил, что более подробная информация о сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах появится в апреле-мае 2022 года. Далее Росстат будет регулярно расширять объемы публикуемых данных, и до конца года все заинтересованные лица получат доступ к самой полной статистике по сельскому хозяйству — благодаря цифровизации это произойдет вдвое быстрее, чем раньше.

«Летом будет сформирован окончательный массив информации. Это позволит опубликовать в октябре данные по Российской Федерации, в ноябре — по регионам, а в декабре и в муниципальном разрезе. Тогда же появятся микроданные», — рассказал представитель Росстата.

Цифры микропереписи ждут в Правительстве и Госдуме РФ для оценки динамики и изменений, прогноза и поддержки разных направлений отрасли.

«Данные Росстата всегда являются индикатором рынка. Нам очень важна корректная и объективная оценка деятельности агропромышленного комплекса России, всех форм хозяйствования. На основе данных переписи строятся прогнозы и вектор дальнейшего развития. Принципиально важно понимать какие тенденции существуют, в каких регионах, — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Особое значение для развития отрасли, по его словам, имеют данные о личных подсобных хозяйствах. «Это реальное производство сельхозпродукции, которое при правильной организации и применении современных методов кооперирования может стать эффективным инструментом», — сказал первый замминистра.

«Регулярно информацию о себе предоставляют только крупные сельхозпроизводители. Без переписи мы реально не знаем, что происходит с малыми формами хозяйствования. Благодаря микросельхозпереписи мы получим достоверную информацию о текущей ситуации в нашей отрасли», — уверена заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам ГД РФ Надежда Школкина.

Новые цифры сельскохозяйственной микропереписи, по ее мнению, позволят объективно оценить ситуацию в области развития животноводства и эффективности использования земель в регионах, точнее разработать программу финансовой поддержки.

«Уверена, первые полноценные данные нас очень удивят. По итогам возможно надо будет принимать много разных законодательных инициатив. И надеюсь, мы примем много смелых эффективных решений на пути совершенствования агропромышленного комплекса», — сказала представитель Комитета по аграрным вопросам Госудмы РФ.

К результатам сельскохозяйственной микропереписи большой интерес в мире, например у экспертов ООН, отметил представитель Российской Федерации при ФАО Олег Кобяков.

«ФАР – ведущая организация в ООН, которая отвечает за методологическое сопровождение и оказывает помощь в организации сельхозпереписи в мире. Идея проведения микропереписи в России между двумя последовательными переписями — инновационная и беспрецедентная. Она сродни структурным обследованиям, которые проводятся в странах ЕС. Но отличается тем, что содержит значительный компонент сплошной регистрации. Здесь используются инновационные методы для объективного контроля данных — спутниковый мониторинг и беспилотники. Конечно, инновационность — это охват и оперативность предоставления данных. Российский опыт весьма интересен для статистиков во всем мире», — сказал Кобяков.

Цифровые технологии в переписи — спутниковый мониторинг, использование планшетов, дронов — стали важной частью стремительной цифровой трансформации российского сельского хозяйства, которая происходит сейчас, считает руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ Сергей Косогор.

«16 сентября в России создан первый ГОСТ по созданию цифровых двойников, которые перекочуют в сельское хозяйство. Вскоре мы увидим в аграрном секторе цифровые предприятия с большим пластом информации, которую можно с помощью «умных анкет» использовать для принятия правильных управленческих решений или нормативных документов. Эти данные смогут подсказать, что лучше сделать для развития бизнеса», — рассказал эксперт.

Применение цифровых технологий поможет получать важные данные и о развитии цифровизации в сельском хозяйстве, о динамике урожайности в регионах, полагает советник президента ЦСР Елена Разумова — такие данные, по ее мнению, также необходимы для принятия важных решений в агробизнесе.

Полученные цифры, к примеру, позволят оценить причины изменения цен на овощи, узнать, какие коррективы необходимо внести для повышения предложения на рынке, привел пример исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников.

«По производству картофеля с 2006 по 2016 годы из статистики ушло порядка 8 млн тонн. Микросельхозперепись покажет, существует ли тенденция сокращения, как и по овощам «борщевого набора». Мы рассчитываем увидеть динамику: какие площади используют под картофель и овощи в разрезе разных форм хозяйств, как используются овощехранилища. Мы получим основу для глубокого анализа – куда двигаться», — сказал он.

Цифры позволят выяснить, почему при росте урожайности цены на овощи в сезон не падают, насколько ситуация на рынке зависит от эффективности и масштабов использования земель, а не только урожайности, считает эксперт. Такая аналитика поможет и бизнесу, и в конечно счете — потребителям сельскохозяйственной продукции, которым важно иметь выбор и приемлемые цены.

«Сроки публикации данных и принятия управленческих решений особенно важны в сельском хозяйстве, где много зависит от сезона. Радует, что начали использоваться планшеты – есть реальная возможность ускорить процесс получения данных и последующую публикацию по регионам с привязкой к карте местности, что могло бы открыть еще новые возможности в их применении», — считает заместитель директора департамента экономических программ, анализа и управления государственным имуществом Минсельхоза РФ Юрий Акаткин.

Важно получать не только количественную, но и качественную информацию о ресурсах сельского хозяйства и технологиях, которые используют аграрии, полагает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов:

«Органическое земледелие, зеленые технологии, обращение с отходами – те показатели, по которым нельзя получить данные в автоматическом режиме из какой-либо базы данных. Можно только пойти к людям, спросить их. Такое качественное содержание данных, которое может дать прошедшая перепись, очень важно для дальнейшего развития агробизнеса в нашей стране».

Справка:

Первая сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Это выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по состоянию на 1 августа 2021 года.

В ходе сельскохозяйственной микропереписи отчитываются: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели; личные подсобные хозяйства и другие индивидуальные хозяйства; садоводческие, дачные, огороднические объединения. С 1 по 20 августа участники микропереписи могли предоставить данные в форме электронных документов (через систему web-сбора Росстата или специализированных операторов связи) и на бумажном носителе (почтой или курьером). С 1 по 30 августа опрос проводили переписчики с применением планшетного компьютера или бумажных переписных листов.

Все данные личных подсобных хозяйств останутся обезличенными. Информация в обобщенном виде будет использована для развития сельского хозяйства России.

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