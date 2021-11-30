Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#некролог30.11.2021 10:55

Ушел из жизни конструктор космических аппаратов Руслан Комаев

В понедельник, 29 ноября 2021 года, на 75-м году жизни скончался конструктор космических аппаратов, лауреат Государственной премии СССР Руслан Комаев. Он занимал должность первого заместителя генерального директора Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где руководил изготовлением, сборкой, испытаниями более 500 космических аппаратов.

Руслан Владимирович Комаев родился 20 июня 1947 года в селе Ногир Северной Осетии. После окончания школы поступил на металлургический факультет во Владикавказе, но через несколько лет перевелся в Московский авиационный институт на факультет космических летательных аппаратов, откуда в 1974 году попал в НПО Лавочкина, которому он отдал 45 лет своей жизни. Руслан Комаев начинал как мастер, а в итоге стал замгендиректора.

Под его руководством были изготовлены и испытаны около полутысячи космических аппаратов, например, автоматические межпланетные станции «Венера», астрофизическая обсерватория «Гранат», советские станции «Фобос» для исследования Марса и его спутника Фобоса, спутники «Прогноз» для изучения солнечной активности и многие другие.

Среди заслуг Руслана Комаева можно также отметить помощь в создании «Фрегата» — российского разгонного блока для выведения космических аппаратов на различные орбиты, а также десятиметрового орбитального радиотелескопа «Спектр-Р» — уникальной по своим масштабам и сложности программы, нацеленной на изучение Вселенной в радиодиапазоне длин волн.

Руслан Комаев был инициатором создания и основателем Школы космонавтики во Владикавказе, которая сегодня носит его имя. К 60-летию полёта Юрия Алексеевича Гагарина Комаевым был изготовлен макет первого в мире планетохода, успешно работавшего на поверхности другого небесного тела, Лунохода-1.

Руслан Владимирович неоднократно был награждён за вклад в развитие отечественной космонавтики. На его счету Государственная премия СССР, медаль Роскосмоса, несколько наград Федерации космонавтики России, медаль «Во славу Осетии» и другие награды.

Госкорпорация «Роскосмос» и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Руслана Владимировича Комаева. Вечная память!

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