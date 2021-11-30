С. Митин: Нам нужны новые проекты с большей динамикой увеличения мощностей по производству свежих овощей, ягод и фруктов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный мерам по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции для потребностей внутреннего рынка.

Первый заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел «круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка».

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Как подчеркнул сенатор, в уходящем 2021 году одной из самых востребованных тем была ситуация с ценами на продукты питания. В ходе «прямой линии» с Президентом России в июне текущего года рассматривался вопрос о росте цен на плодоовощную продукцию в связи с недостаточным объемом ее производства для внутреннего потребления. По этим видам продукции не достигнут показатель самообеспеченности Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

Нужно снять административные барьеры, обеспечить эффективную господдержку этих подотраслей растениеводства, защиту внутреннего рынка от поставок по импорту небезопасной и некачественной продукции по демпинговым ценам

«Это комплексная проблема, и для ее решения необходим системный подход. Нужно снять административные барьеры, обеспечить эффективную господдержку этих подотраслей растениеводства, защиту внутреннего рынка от поставок по импорту небезопасной и некачественной продукции по демпинговым ценам, наличие отечественных семян, специализированной сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и средств защиты растений, передовых агротехнологий, и, что особенно важно, налаженных каналов сбыта как в торговых сетях, так и в рамках рыночной и ярмарочной торговли для малых форм хозяйствования», — отметил Сергей Митин.

Особо остро, по словам сенатора, стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов. Речь идет, в частности, о «борщевом наборе». Он отражает стоимость наиболее простых и популярных среди россиян овощей, которые всегда пользовались устойчивым спросом – капуста, лук, морковь, картофель, свекла.

Законодатель напомнил, что Министерство сельского хозяйства РФ в сентябре-октябре заявляло, что цены на овощи и фрукты снизятся. Но последние данные о ходе уборочной кампании подтверждают опасения – урожай этого года не показал серьезного роста. Кроме этого и погодные факторы текущего года принесли российским аграриям немало испытаний.

По словам Сергея Митина, выращивание овощей и фруктов является одной из основных и наиболее трудоемких отраслей отечественного сельскохозяйственного производства. «Ключевой характер рынка связан с тем, что плодоовощная продукция относится к категории важных продуктов питания, и ее потребление в последнее десятилетие стабильно растет. Трудоемкость обусловлена высокой зависимостью отрасли от природно-климатических условий».

Парламентарий подчеркнул, что рынок свежих овощей, ягод и фруктов в России имеет колоссальный потенциал. «Но для того, чтобы полностью перекрыть импорт свежих овощей, ягод и фруктов на рынок, необходимы новые масштабные проекты с большей динамикой увеличения производственных мощностей по производству свежих овощей, ягод и фруктов на рынке, по созданию современных овоще и фруктохранилищ».

Сенатор обратил внимание, что, несмотря на рост темпов закладки многолетних плодовых насаждений и увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции, который по оперативным данным Минсельхоза России, достигнет в 2021 году 1,5 млн тонн, обеспеченность населения страны отечественными фруктами и ягодами продолжает оставаться ниже порогового значения, указанного в Доктрине продовольственной безопасности (41,2 проц. против 60 проц.). По итогам 2020 года импорт такой продукции составил около 2 млн тонн на общую сумму свыше 146 млрд рублей. Отмечается широкая реализации импортной продукции в период массового сбора отечественного урожая, сказал законодатель.

Сергей Митин указал на необходимость принятия мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования для защиты российского рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных сельскохозяйственных производителей.

«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка»

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Сергей Митин

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка»

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Олег Алексеев

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Валерий Васильев

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Белан Хамчиев

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка»

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«Круглый стол» на тему «О мерах по обеспечению роста объемов производства отечественной плодоовощной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка»

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Сергей Митин

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Валерий Васильев

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Как заверил сенатор, по итогам дискуссии будут выработаны необходимые предложения и рекомендации, направленные на практическое решение имеющихся проблем в области развития производства плодоовощной продукции в Российской Федерации.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил, что общий технологический уровень плодоовощной продукции в стране возрастает. Урожай этого года не опускался ниже прошлогодних значений. Роман Некрасов также сообщил, что недавно Распоряжением Правительства РФ с целью повышения эффективности действующих мер государственной поддержки разработан отдельный федеральный проект по увеличению объемов картофеля и овощей, выращиваемых в открытом и закрытом грунте.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области , заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев, ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия члены этого Комитета СФ Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края представители профильных министерств и ведомств, ассоциаций аграрной сферы и производителей сельхозпродукции. В формате видеоконференцсвязи работали более 30 субъектов Российской Федерации.

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