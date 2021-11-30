Сенаторы поддержали концепцию законопроекта, направленного на совершенствование антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Проект закона обсуждался на заседании Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел заседание Комитета, на котором, в частности, рассматривался проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Документ представил сенаторам член Комитета СФ Дмитрий Горицкий. ГорицкийДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области Он сообщил, что законопроект был внесен 19 ноября текущего года Президентом Российской Федерации.

«Проект закона направлен на совершенствование антикоррупционного законодательства в РФ в отношении финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей», — сказал сенатор.

Он уточнил, что в связи с этим вносятся изменения в пять федеральных законов, в том числе в ФЗ «О противодействии коррупции». Устанавливается обязанность лиц, замещающих и претендующих на указанные должности, предоставлять в Банк России сведения о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Кроме того, уточняется порядок проведения проверки достоверности и полноты предоставляемых сведений.

Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Вячеслав Тимченко

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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Нина Куликовских

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Заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

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«В развитие данных положений законопроектом вносятся изменения в федеральные законы «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О банках и банковской деятельности» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц и их доходов», — добавил Дмитрий Горицкий.

В ходе обсуждения проекта закона Вячеслав Тимченко подчеркнул, что он нацелен на восполнение пробелов в действующем законодательстве и имеет четкое обоснование.

По итогам рассмотрения члены Комитета СФ поддержали концепцию данного законопроекта.

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