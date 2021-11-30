Пётр Бобылев провёл заседание Рабочей группы по энергетике Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 ноября. – Пётр Бобылев провёл ХХ заседание Рабочей группы по энергетике Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Мероприятие прошло под сопредседательством главы Генеральной дирекции энергетики и климата Министерства экологического перехода Франции Лорана Мишеля.

В ходе встречи стороны обсудили изменения в энергетической политике России и Франции, основные совместные проекты в энергетике. Пётр Бобылев и Лоран Мишель отметили особую важность повышения энергетической эффективности в ТЭК в контексте долгосрочных целей достижения углеродной нейтральности, обсудили приоритетные направления сотрудничества России и Франции в этом направлении. Особое внимание было уделено перспективам стран по развитию сотрудничества в устойчивой энергетике и по производству водорода.

«Стратегической целью развития водородной энергетики в Российской Федерации является реализация национального потенциала в области производства, экспорта, применения водорода, развитие производства оборудования и вхождение Российской Федерации в число мировых лидеров по их производству и экспорту. Все это открывает возможности для широкой кооперации российских и французских компаний в сфере водорода» – отметил Пётр Бобылев.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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