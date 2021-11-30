Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гвианский космический центр#Космодромы#Galileo01.12.2021 01:30

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» перенесен на сутки

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б», запланированный на 2 декабря 2021 года с Гвианского космического центра, перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Решение о переносе пуска принято службой безопасности французской стороны по параметрам безопасности КНЕС.

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами Galileo в настоящее время запланирован на 3 декабря в 03:27 по московскому времени.

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Космические аппараты Galileo FOC изготовлены компанией EADS Astrium по заказу Европейского космического агентства. Из 24 спутников Galileo 14 были запущены ракетами-носителями «Союз-2» в период с 2011 по 2016 год. В ходе первого пуска с европейского космодрома во Французской Гвиане в октябре 2011 года «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» также вывел на орбиту два космических аппарата системы Galileo.

Galileo — одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

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