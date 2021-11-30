Профильный Комитет СФ рекомендовал палате одобрить бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынка А. Артамонов.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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Закон представили заместитель Министра финансов РФ Ирина Окладникова, заместитель Председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

На заседании также присутствовали первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель Министра финансов РФ Тимур Максимов, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, статс-секретарь — заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Как отметила Ирина Окладникова, традиционно закон о федеральном бюджете рассматривается в СФ дважды, первый раз – на этапе «нулевого чтения». «Сейчас мы представляем закон с учетом принятых поправок как полноценный инструмент бюджетного планирования, который отражает все направления использования ресурсов, которые планируются к поступлению в доходной части федерального бюджета. Их предполагается направить на реализацию национальных целей развития».

По ее словам, в рамках доработки бюджета принято 589 поправок, большинство из них предусматривает прямое перераспределение средств между различными статьями расходов. Их общий объем составляет 2,3 триллиона рублей, или более 3 процентов расходов. Основные приоритеты – социальная политика, здравоохранение, образование и межбюджетные отношения.

Расходы на здравоохранение и социальную политику составят более 22 триллионов рублей за трехлетку. Одним из безусловных приоритетов является развитие межбюджетных отношений. Предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Федерации в 2021 году на сумму 3,2 триллиона рублей.

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Галина Изотова проинформировала об изменениях в закон о бюджете в ходе внесения в него поправок ко второму чтению. Расходы на индексацию социальных выплат и прочих обязательств на 2022 год в связи с инфляцией были увеличены за счет ранее зарезервированных средств на 2,8 миллиарда рублей. Также на индексацию денежного довольствия военнослужащих в 2022 году дополнительно выделено 13, 5 миллиарда рублей. Межбюджетные трансферты после поправок увеличены в 2022 году на 27,4 миллиарда рублей, в 2023 году – на 14,6 миллиардов рублей. В 2024 году они сокращаются на 51, 7 миллиарда.

По словам Елены Перминовой, многие предложения, высказанные в Совете Федерации, нашли отражение в законе о бюджете.

Как подчеркнул Анатолий Артамонов, подводя итоги обсуждения, бюджет хорошо сбалансирован. «Это произошло благодаря совместной работе с Государственной Думой и Министерством финансов и другими ведомствами. Все государственные программы финансируются в запланированных объемах, это важно».

При этом парламентарий отметил, что, по его мнению, в бюджете отсутствует мотивация к наращиванию регионами собственной доходной базы, что нужно учесть в дальнейшей работе.

Комитет СФ рекомендовал одобрить законы о бюджетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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