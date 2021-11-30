Павел Сорокин: «Без рыночных инструментов обеспечить адекватное предложение для потребителя невозможно»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 ноября. – Для сохранения стабильных поставок топлива потребителю и доступных цен в 2022 году Минэнерго России продолжит следить за эффективностью действующих мер поддержки рынка, а также рассмотрит ряд дополнительных, сообщил Павел Сорокин выступая на пленарной сессии «Товарная биржа как эффективный инструмент экономики устойчивого развития» VI Международного биржевого форума «Биржевой товарный рынок».

Как отметило замминистра, Минэнерго России в регулярном режиме следит за ситуацией на рынке нефтепродуктов в условиях продолжающейся волатильности в мировой экономике.

«Мы в следующем году планируем продолжить применение всех инструментов, чтобы лучше отвечать вызовам рынка, продолжим рассматривать введение дополнительных мер и инструментов, направленных на дальнейшую стабилизацию, таких как субсидирование перевозок на Дальний Восток, увеличение минимальных биржевых нормативов», – сообщил замминистра.

В целом, ситуация в российском ТЭКе и его положение на мировом рынке остаётся конкурентоспособным, отметил также Павел Сорокин.

«В любом разумном диапазоне цен мы сохраняем свою конкурентоспособность. Надо понимать, что без рыночных инструментов обеспечить адекватное предложение для потребителя невозможно», – добавил он.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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