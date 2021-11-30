Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2030.11.2021 16:25

Один день из жизни экипажей ЭП-20

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с экипажем ЭП-20 на Международную космическую станцию запланирован на 8 декабря 2021 года. Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано (основной экипаж), а также космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо (дублирующий экипаж) прибыли на Байконур в учебно-тренировочный центр ЦПК еще 19 ноября.

Несмотря на то, что планируемая продолжительность космической командировки составляет 12 суток, предстартовая программа в эти дни очень насыщена. Каждый день у членов основного и дублирующего экипажей экспедиции посещения МКС расписан буквально по минутам: занятия по бортовой документации пилотируемого корабля и российского сегмента МКС, практические занятия по работе с различным оборудованием, тренировки по ручному причаливанию, подготовка к факторам космического полета, научные эксперименты, физическая подготовка и многое другое.

Сегодня увидеть один день из жизни экипажей ЭП-20 мы можем благодаря фотографу и оператору Центра подготовки космонавтов, которые в настоящее время работают в составе оперативной группы. В первой половине дня у экипажа состоялась тренировка по ручному сближению корабля «Союз МС» с Международной космической станцией на функциональном многоцелевом стенде, а также занятия по бортовой документации корабля «Союз МС-20».

Готовясь к воздействию факторов космического полёта, экипажи занимаются на креслах ускорения Кориолиса и участвуют в гемодинамических тренировках на ортостоле в соответствии с определённой схемой, разработанной в Центре подготовки космонавтов.

Традиционно в учебно-тренировочный центр ЦПК на Байконуре приглашаются представители СМИ, чтобы отразить предстартовую подготовку экипажей, однако из-за эпидемиологической ситуации были введены некоторые ограничения. Тем не менее фотографам и операторам, работающим на предприятиях ракетно-космической отрасли, была предоставлена возможность запечатлеть, как проходят занятия и тренировки, а также задать несколько вопросов командиру экипажа 20-й экспедиции посещения МКС.

Любимым видом спорта Александра Мисуркина является бадминтон. Космонавт занимается им профессионально и не раз участвовал в различных соревнованиях, а в 2018 году он принял участие в первом матче по бадминтону в невесомости на Международной космической станции. Так, члены экипажа ЭП-20 договорились сыграть в бадминтон и в этой космической экспедиции, поэтому сейчас они активно готовятся к матчу на Земле.

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