Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb30.11.2021 17:11

На Байконур доставлена новая партия космических аппаратов OneWeb

Во вторник, 30 ноября 2021 года, на космодром Байконур доставлена новая партия космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 37. Они прибыли в аэропорт «Крайний» самолетом Ан-124.

Специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») была произведена выгрузка космических аппаратов и их дальнейшая транспортировка на площадку № 112 космодрома Байконур. Следующий этап технологических мероприятий — подготовка аппаратов на техническом комплексе.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb запланирован на конец декабря со стартового комплекса «Восток» площадки № 31. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом.

Первые шесть спутников OneWeb отправились в космос с космодрома в Гвианском космическом центре на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года были выведены 34 аппарата, 21 марта — еще столько же. Впервые с Восточного OneWeb запустили в середине декабря 2020 года — тогда были выведены 36 аппаратов. Затем запуски с нового российского космодрома состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября 2021 года, с Байконура — 22 августа и 14 сентября 2021 года.

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