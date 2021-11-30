Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-20#Космодромы#Байконур30.11.2021 09:41

Космические туристы примут участие в российской программе на МКС

Во время каждой длительной полугодовой экспедиции на Международную космическую станцию российские космонавты проводят более пятидесяти экспериментов по самым разным научным направлениям. Однако для космической медицины даже непродолжительный полет является источником информации для разработки средств и методов сохранения здоровья экипажей в условиях невесомости.

Так, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано во время предстартовой подготовки на Байконуре принимают участие в медицинском эксперименте «ЛАЗМА», направленном на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации. 8 декабря экипаж 20-й экспедиции посещения МКС отправится на орбиту, где продолжит проведение эксперимента. Длительность полета составит двенадцать дней.

«Кроме той обширной программы, которую коллеги из Японии подготовили для самостоятельного проведения на МКС, они, в том числе готовы провести с моим участием эксперимент, посвященный изучению микрокапиллярного кровотока, — рассказал Александр Мисуркин во время экзаменационной сессии в ЦПК. — Эксперимент, предложенный сотрудниками Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, на МКС будет проводиться впервые».

При выполнении эксперимента «ЛАЗМА» используются лазерные датчики. В комплект медицинского аппарата входят два анализатора — правый и левый, которые устанавливаются на верхних и нижних конечностях, а также на голове в области висков. Таким образом, захватывается периферийные изменения всех сосудов. Важно, чтобы эксперимент проводился на борту грамотно, в соответствии с бортовой документацией. Для этого на Земле перед полетом проходит подготовка по выполнению исследования, а также снимаются фоновые данные каждого члена экипажа. В дальнейшем эти показатели сосудов кожи дополнятся результатами, полученными в космическом полете и после посадки.

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«Когда космонавт попадает в космос, на него в первую очередь действует микрогравитация, — объясняет врач экипажа, начальник отдела ЦПК Александр Васин. — Под воздействием факторов космического полета кровь перемещается в верхнюю половину тела, вследствие чего у космонавта в первые дни пребывания на орбите наблюдаются осиплость голоса, покраснение глаз, отечность лица. В связи с этими изменениями исследование кровенаполнения сосудов в условиях невесомости представляет для космической медицины огромный интерес. Во-первых, специалистам необходимо понять сам процесс кровотока при нахождении человека в непривычной для него среде. Во-вторых, изучение симптомов полезно для разработки профилактических средств, применение которых необходимо в первые дни пребывания человека в космическом пространстве».

Результаты, полученные в ходе исследования, в дальнейшем помогут при разработке профилактических средств. Совершенствование существующих мер профилактики особенно важно для выполнения перспективных полетов в дальний космос. Исключение неприятных симптомов, связанных с расстройством кровообращения, позволит космонавтам избежать недомогания и сохранять высокую работоспособность на станции.

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